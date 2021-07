WSBK 2021 A ASSEN : DÉSASTRE YAMAHA. MXGP 2021 A LOKET : UN TRIOMPHE FRANÇAIS

On va vite évacuer le WSBK couru à Assen on sait que le seul point d’intérêt de cette discipline est la lutte au sommet entre la Kawasaki de Rea et la Yamaha de Razgatlioglu, au départ de la Race 2, Gerloff a balayé Razga au premier virage du premier tour, c’était réglé Rea s’est retrouvé seul devant et termine donc cette manche hollandaise en reprenant la tête au général.

Le Français Mahias ne courait pas, scaphoïde cassé lors de sa chute la veille.

Classement général WSBK 2021 après Assen

En SSP, le Supersport, nouvelle victoire d’Aegerter (cinq sur huit courses !) Cluzel termine quatre et reste cinq au général aucun changement donc.

On passe vite au MXGP, le Motocross mondial, beaucoup plus intéressant.

DOUBLÉ FRANÇAIS BENISTANT/RENAUX EN MX2

C’est évidemment le MX2 qui nous intéresse, on sait que c’est la cylindrée favorite des Français (Jacky Vimond est le premier en 1986, puis viendront Bayle (1989), Tortelli (1998), Bolley (1999 et 2000), Pichon (2001 et 2002) Pourcel (en 2006) Musquin (2009 et 20210)à la grande époque, JM Baule entre autres avait été titré en 250), Tixier (2014) Vialle en 2020.

En première manche de ce GP de République tchèque à Loket, Vialle est deux, Renaux, leader au général du mondial, est cinq, Bénistant est neuf, bien mais peuvent bien faire…

En deuxième manche, Benistant part devant Renaux et le duo français va tenir les trente minutes de la course en gardant la tête devant le reste du monde ! Boisramé est aussi à la fête avec une sixième place, bref course magnifique sur un tracé de terre magnifique.

Le MXGP voulant privilégier les photographes qui ont fait le déplacement, les photos officielles des courses majeures arrivent tellement tard qu’il faudrait attendre demain pour publier, les pilotes sur les photos n’ont pas été shootés sur place, il faut dire qu’en MXGP, tout se fait le dimanche, la pole et les deux manches, j’ai donc juste réussi à récupérer une malheureuse photo du départ !

Au général du MX2 après ce cinquième GP de la saison Maxime Renaux est toujours en tête, deux petits points devant Guadagnini, Boisramé est quatre, Benistant sept.

En MXGP ça avait bien commencé pour Gajser (champion du monde 2020) et le Français Febvre, le Slovène alors en tête au général deuxième derrière Prado, Febvre trois.

La deuxième manche est en revanche peu généreuse, alors que l’Italien Cairoli, vétéran du GP et visant un dixième titre est parti devant et y est resté, Gajser et Febvre se mettent au tapis, repartent mais le Slovène termine quinze, juste un point gagné, Febvre est remonté de la quatorzième à la dixième place !

Bilan, Prado gagne le GP devant Cairoli et Seewer et si Gajser reste en tête au général, il n’a plus que onze points d’avance sur Cairoli.

Febvre est quatre au général, à 20 points de Gajser, le classement s’est resseré comme une pince de crabe !

Prochain GP dans une semaine dans les sables de Lommel, en Belgique.

Tous les résultats et les classements du MXGP

Jean Louis Bernardelli