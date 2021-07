FABIAN LURQUIN NOUS RACONTE SES DÉBUTS AUX COTÉS DE LOEB A LA BAJA ARAGON 2021

Ce week-end se déroulait la Baja Aragon Espana. Première sortie pour la paire nouvellement constituée au sein des trois équipages du Team Bahreïn, celui formé du Français Sébastien Loeb et du jeune navigateur, le déjà très expérimenté Fabian Lurquin.

Et si la paire ne gagne pas cette Baja Aragon, le partenariat entre le duo a parfaitement fonctionné, en témoigne sa 1ére place à l’issue de la première journée vendredi et sa place de leader dans la seconde étape.

Et ce, avant qu’un souci – une panne de direction assistée – ne les ralentisse et leur ôte cette 1ére victoire qui leur tendait les bras, leur Hunter BRX, terminant finalement septième à 11’52 des vainqueurs, le solide tandem avec le Qatari Nasser Al Attiyah et le Français Mathieu Baumel.

Au lendemain de la conclusion de cette Baja, rencontre avec le ‘rookie’ de cette équipe BRX, Fabian Lurquin, pour évoquer avec lui, cette grande première auprès du ‘ Maître ‘ neuf fois sacré Champion du monde des rallyes WRC

Avais tu un peu d’appréhension et de stresse avant d’entamer cette 1ére course en compagnie de Seb?

« Oui bien sûr, tout était nouveau. Le pilote et pas n’importe lequel !, l’auto et l’équipe. Heureusement j’avais déjà participé plusieurs fois à la Baja. »

Vraiment aucune pression ?

« J’ai toujours une pression plutôt positive au départ de chaque course. Je veux à chaque fois donner le meilleur. Exploiter au mieux ce qui m’est offert en tant que pilote, auto, équipe. Mais c’est plutôt une pression positive qu’un stress. Je veux constamment bien faire. »

Dans la voiture au départ, étais-tu dans une situation à l’aise ou un peu tendu ?

« Certes un peu tendu, j’avais d’emblée envie de me mettre au niveau. Mais c’est Seb, en plus du reste, c’est un gars qui ne rajoute pas de pression. Il est plutôt relax. Bien qu’exigeant, ce qui est normal à ce niveau et au vu de nos objectifs. »

Comment as-tu vécu ces premiers kilomètres au fond de toi ?

« Surtout concentré. Il fallait me remettre dans le bain après six mois sans rouler. »

Terminer en tête la 1ére journée et avec une infime seconde sur Nasser, as du te libérer?

« Oui et non, on aurait pu faire mieux ce jour-là. Gagner même d’une seconde m’a plutôt soulagé. »

Que t’a dit Seb à l’arrivée vendredi ?

« Rien. Je pense qu’à ce point de vue-là, on est peu sur la même longueur d’onde. On parle des choses à améliorer. Si on ne parle pas de quelque chose, c’est parce que c’est ok, c’est bon comme ça. »

Découvrant que vous étiez leaders, quel ressenti de Seb et de toi?

« Comment on fait pour améliorer et le rester ?

Vous perdez la Baja en toute fin de course rageant. As-tu pensé pour notre 1ere ensemble on gagne pas, ou tu t’es dit ‘ainsi va la vie… un fait de course.

« Déçu bien sûr. Pour nous, mais surtout pour l’équipe qui a beaucoup bossé. Notre objectif était de m’intégrer au programme de Prodrive et de Seb. Je suis satisfait de ma semaine même si une victoire pour une 1ére course aurait été la cerise sur le gâteau… »

Quelle est la suite du programme Tests et où, et prochaine course?

« Test et rallye au Maroc et en Arabie Saoudite. Puis le Dakar en janvier. »

Propos recueillis par Gilles GAIGNAULT

Photos : BAJA- TEAM