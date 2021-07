VICTOIRE DE BELOV A SPA EN FORMULE ALPINE DEVANT LE FRANÇAIS DAVID

Après une pole position exceptionnelle, sa toute 1ére le Russe Michael Belov remporte sa première course en Formula Regional by Alpine et apporte également le premier succès à son équipe, le G4 Racing.

Un départ parfait dans des conditions météo exécrables et aussi une belle relance après la voiture de sécurité, ainsi qu’un rythme époustouflant, donnent une belle victoire et une réussite au pilote Russe qui s’impose avec plus de 9 secondes sur son plus proche poursuivant, le Français Hadrien David de l’équipe R-ace GP, qui parvient à dépasser son coéquipier, le pilote de l’Ile de La Barbade Zane Maloney à deux tours du damier !

Un décrochage d’Isack Hadjar autre pilote tricolore du R-ace GP, lui fait perdre de nombreuses positions au pilote Français qui malheureusement pour lui, ne termine finalement que septième, devant Gabriele Minì et un étonnant Grégoire Saucy tous deux pilotes ART Grand Prix, le leader du Championnat, récupérant 16 positions, passant et remontant de la 24éme à la 8ème place à l’arrivée.

Un beau résultat également pour le Brésilien Dino Beganovic du Prema Powerteam, quatrième et premier des Rookies, devant un très bon Patrick Pasma, autre membre d’ART Grand Prix.

Des points également pour les deux pilotes Aren Motorsport, William Alatalo et Alex Quinn, respectivement neuvième et dixième.

Michael Belov après la cérémonie du podium, indiquait :

« Je suis vraiment content de ma course. Je n’avais jamais démarré sur sol mouillé avec cette voiture, donc j’étais un peu inquiet, mais tout s’est bien passé et j’ai réussi à éviter de faire patiner les roues. Finalement, le rythme était incroyable et tout s’est bien passé jusqu’à la fin de la course, même lors du redémarrage derrière la voiture de sécurité »

Au classement général provisoire, Sacy mène toujours, totalisant 164 points. Il devance les trois pilotes de l’écurie Française R Ace, le Français David qui en compte 116, Maloney de La Barbade 106 et l’autre tricolore, Hadjar, quatre avec 99 points.

François LEROUX

Photos : Formule ALPINE

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE DE SPA

1 – Michael Belov – G4 Racing, les 10 tours, en 31’22”736

2 – Hadrien David – R-Ace à 9”069

3 – Zane Maloney – R-Ace à 11”863

4 – Dino Beganovic – Prema à 15”717

5 – Patrik Pasma – ART GP à 17”428

6 – Gabriele Minì – ART GP à 18”015

7 – Isack Hadjar – R-Ace à 20”182

8 – Gregoire Saucy – ART GP à 20”831

9 – William Alatalo – Arden à 25”341

10 – Alex Quinn – Arden à 27”214

11 – Mari Boya – VAR à 28”719

12 – Lorenzo Fluxa – VAR à 34”002

13 – Francesco Pizzi – VAR à 34”484

14 – Kas Haverkort – MP Motorsport à 35”400

15 – Pietro Delli Guanti – Monolite à 36”554

16 – Elias Seppanen – KIC à 38”728

17 – Andrea Rosso – FA Racing à 41”419

18 – Paul Aron – Prema à 42”384

19 – Dexter Patterson – Monolite à 45”152

20 – Axel Gnos – G4 Racing à 45”698

21 – Ido Cohen – JD Motorsport à 49”260

22 – Tommy Smith – JD Motorsport à 52”431

23 – Nico Gohler – KIC à 55”045

24 – Oliver Goethe – MP Motorsport à 1’01”938

25 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport à 1’03”844

26 – Nicola Marinangeli – Arden à 1’14”985

27 – Lena Buhler – R-Ace à 1’22”918

ABANDONS

Gabriel Bortoleto

Emidio Pesce

Franco Colapinto

Alexandre Bardinon

David Vidales

Jasin Ferati

MEILLEUR TOUR: Michael Belov, en 2’34”930

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT 2021

1.Saucy : 164 points – 2.David : 116 – 3.Maloney : 106 – 4.Hadjar : 99 – 5.Minì: 97– 6.Aron : 90 – 7.Quinn : 80 – 8.Alatalo : 72 – 9.Pasma : 55– 10.Vidales : 52 – 11.Boya : 29 – 12.Colapinto : 28– 13.Belov : 27- 14.Ten Brinke : 26 – 15.Beganovic : 24– 16.Haverkort : 16 – 17.Rosso : 14 – 18.Pizzi : 10 – 19.Goehte: 3 – 20.Bortoleto : 2 – 21.Seppanen : 1.‍‍