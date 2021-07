BELOV EN POLE DE LA QUALIF 2 A SPA, EN FORMULE RÉGIONALE ALPINE. HADJAR EN 1ére LIGNE

En QP2, valable pour la Course 1 débutant plus tard aujourd’hui samedi 24 juillet à 19h25 heure locale, c’est le jeune Russe Michael Belov qui décroche la pole position en 2’15.760, la première pour son écurie, le Team G4 Racing, suivi du Rookie, le jeune Français Isack Hadjar second avec 2’16.216, et qui précède son coéquipier et compatriote Hadrien David chez R-ace GP, qui suit avec 2’16,262 et le Brésilien Dino Beganovic du Prema Powerteam lui avec 2’16,471, obtenant une excellente quatrième position finale.

Un résultat totalement inattendu pour le leader du Championnat, le Suisse Grégoire Saucy d’ART Grand Prix, n’obtenant qu’une fort modeste 24éme position, après avoir été le plus rapide ce samedi matin sur piste mouillée, et constamment premier et deuxième sur piste sèche lors des essais collectifs. Et le plus vite de la qualif 1!

Où il expliquait :

« Lors de la première séance sur piste mouillée, je suis vraiment content d’avoir confirmé le meilleur temps au tour en décrochant la pole position pour la Course 2 demain dimanche. Je pense que le potentiel est encore plus élevé, car j’ai été ralenti en fin de séance. Nous avons bien travaillé avec l’équipe que je remercie beaucoup, et j’attends avec impatience la QP2, qui sera très probablement aussi sur piste mouillée. »

Mais c’est Michale Belov quelques heures plus tard qui signait le meilleur chrono et confiait, lui :

« Je suis bien sûr très heureux de cette pole position. Le sillage est important sur cette piste, mais j’ai obtenu mon meilleur tour sans, car parfois c’est aussi bien d’avoir de l’air pur pour l’équilibre de la voiture. Dans la Course 1 depuis la pole, mon objectif est de gagner, car si j’étais le plus rapide avec la pole, je dois aussi être le plus rapide en course »

François LEROUX

Photos : Formule ALPINE et TEAMS

LE RÉSULTAT DES QUALIFICATIONS 2

1 – Michael Belov – G4 Racing – 2’15″760

2 – Hadrien David – R-Ace – 2’16″262

3 – Isack Hadjar – R-Ace – 2’16″407

4 – Dino Beganovic – Prema – 2’16″471

5 – Zane Maloney – R-Ace – 2’16″593

6 – Paul Aron – Prema – 2’16″604

7 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 2’16″717

8 – David Vidales – Prema – 2’16″768

9 – William Alatalo – Arden – 2’16″803

10 – Patrik Pasma – ART GP- 2’16″895

11 – Alex Quinn – Arden – 2’17″056

12 – Gabriele Minì – ART GP- 2’17″118

13 – Mari Boya – VAR – 2’17″251

14 – Ido Cohen – JD Motorsport – 2’17″378

15 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 2’17″383

16 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 2’17″404

17 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 2’17″614

18 – Andrea Rosso – FA Racing – 2’17″640

19 – Elias Seppanen – KIC – 2’17″667

20 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 2’17″701

21 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 2’17″720

22 – Dexter Patterson – Monolite – 2’17″782

23 – Lorenzo Fluxa – VAR – 2’17″850

24 – Gregoire Saucy – ART GP 2’17″976

25 – Francesco Pizzi – VAR – 2’17″978

26 – Tommy Smith – JD Motorsport – 2’18″178

27 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 2’18″220

28 – Emidio Pesce – DR Formula – 2’18″283

29 – Nicola Marinangeli – Arden – 2’18″318

30 – Axel Gnos – G4 Racing – 2’18″624

31 – Nico Gohler – KIC – 2’18″625

32 – Jasin Ferati – KIC – 2’18″644

33 – Lena Buhler – R-Ace – 2’19″375

LE RÉSULTAT DES QUALIFICATIONS 1

1 – Grégoire Saucy – ART GP- 2’35″363

2 – Gabriele Minì – ART GP- 2’35″476

3 – David Vidales – Prema – 2’35″982

4 – Hadrien David – R-Ace – 2’36″324

5 – Zane Maloney – R-Ace – 2’36″804

6 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 2’36″849

7 – Paul Aron – Prema – 2’36″869

8 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 2’36″964

9 – Elias Seppanen – KIC – 2’37″013

10 – Dexter Patterson – Monolite – 2’37″112

11 – Michael Belov – G4 Racing – 2’37″132

12 – Mari Boya – VAR – 2’37″142

13 – Patrik Pasma – ART GP – 2’37″669

14 – Lorenzo Fluxa – VAR – 2’37″683

15 – Francesco Pizzi – VAR – 2’37″792

16 – Isack Hadjar – R-Ace – 2’37″809

17 – William Alatalo – Arden – 2’37″854

18 – Ido Cohen – JD Motorsport – 2’37″874

19 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 2’38″092

20 – Gabriel Bortoleto – FA Racing – 2’38″272

21 – Alex Quinn – Arden – 2’38″488

22 – Tommy Smith – JD Motorsport – 2’38″666

23 – Dino Beganovic – Prema – 2’38″935

24 – Andrea Rosso – FA Racing – 2’39″267

25 – Nico Gohler – KIC – 2’40″633

26 – Emidio Pesce – DR Formula – 2’41″271

27 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 2’42″710

28 – Nicola Marinangeli – Arden – 2’43″380

29 – Axel Gnos – G4 Racing – 2’43″653

30 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 2’44″871

31 – Lena Buhler – R-Ace – 2’44″901

32 – Jasin Ferati – KIC – 2’45″273

33 – Oliver Goethe – MP Motorsport – Pas de temps