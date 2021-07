LOEB-LURQUIN ET LEUR BRX, PREMIERS LEADERS À LA BAJA ARAGON DEVANT AL ATTYAH-BAUMEL A… 1 SECONDE!

Premier contact ce vendredi 23 juillet, à l’occasion de la première journée de la Baja España Aragón 2021, pour la paire nouvellement constituée, avec le Français Sébastien Loeb et le Belge Fabian Lurquin

Et …premier succès à l’arrivée et ce après une 1ére étape dont l’unique spéciale comportait 180 kilomètres pour leur BRX du Team Britannique Prodrive qui aligne les trois prototypes de l’équipe Bahreïn Racing Extrem, dont celui de l’ancien nonuple Champion du monde des rallyes WRC.

A l’issue des trois points de passage chronométrés intermédiaires, c’est donc le BRX du pilote Français Sébastien Loeb et de son nouveau navigateur Belge, Fabian Lurquin qui l’emporte et s’impose, décrochant dès leur premier jour de course ensemble, cette victoire.

Lors de la 1ére partie de cette étape, c’est un autre des trois BRX, celui de l’Argentin Orlando Terranova qui se montrait le plus rapide au terme des premiers 48 km, devançant de 17 secondes, le Polonais Krzysztof Holowczyc et de 32 ​secondes, le troisième membre du Team BRX, le ‘local’ et ancien multiple lauréat de cette Baja, l’Espagnol Nani Roma.

Quant à Loeb et son nouveau copilote Fabien Lurquin, ils pointaient eux dans la minute avec 57 secondes de retard sur le leader.

Puis, au fil des kilométres, le Français a rapidement retrouvé ses marques et les bonnes sensations, avec un meilleur rythme soutenu, remontant à la deuxième place de l’étape aprés 100 km, à seulement 5 secondes du Polonais Holowczyc.

Loeb précédant Roma de seulement 40 secondes, avec le Qatari Al-Attiyah toujours navigué lui par son fidèle et néanmoins chevronné Matjieu Baumel qui suivaient avec leur Toyota Hilux Overdrive.

Finalement, la victoire revient au tandem Sébastien Loeb- Fabian Lurquin avec 1 infime seconde de différence (2h20’12 contre 2h20’13), face à Al-Attiyah qui est parvenu à reprendre et récupérer plus d’une minute sur le pilote Français et ce en un peu plus de 30 kilomètres.

La troisième place au classement général provisoire à la fin de cette première étape revient à la 1ére Mini du Suédois Mattias Ekstrom, co piloté par Emil Bergkvist à 1’43. Lequel précède le Saoudien Yazeed Al Rahji quatrième à 1’55 et le premier Espagnol Nani Roma qui complète le Top 5 ce soir, à 2’15.

Ensuite ? … On pointe le Polonais Krzysztof Holowczyc, avec la seconde Mini XRaid à 2’43.

Loeb expliquait :

« Nous avons eu une petite erreur de navigation et eu aussi une crevaison, mais le rythme était bon, j’ai bien roulé et nous avons bien terminé cette spéciale la fin. »

Pour ce qui le concerne, son nouveau navigateur Fabian Lurquin, précisait, lui :

« On ne peut évidemment pas viser autre chose lorsqu’on copilote Seb Loeb ! et qu’on a la chance de travailler avec une voiture et une équipe du niveau de Prodrive.»

Et il enchaînait :

« Demain samedi, nous ouvrirons la piste et ferons tout pour maintenir cette position jusqu’à la ligne d’arrivée. »

Coéquipier de Loeb au sein de l’équipe BRX, Nani Roma souligné lui :

« Nous en apprenons encore sur la voiture. Nous avons crevé une fois et puis à partir du km 50 j’ai commencé à avoir des problèmes de freins et j’ai dû ralentir et au km 100 je n’avais pas de freins. Nous devons comprendre et voir comment on peut mieux refroidir le freinage, mais vu comment tout s’est passé, je suis très heureux. »

Pour sa part, le Qatari Nasser Al-Attiyah, confiait :

« C’était une journée difficile, tout le monde a eu des problèmes avec les pneus mais l’important était de finir. Demain sera un autre jour et nous essaierons de nous battre pour gagner la Baja Aragón. »

Et, Mathieu Baumel, concluait, lui :

« Des pistes toujours aussi belles mais très abrasives pour les pneumatiques. Belle journée pour nous. Nous avons ouvert la piste et pris aucun risque. Demain, nous partirons deux derrière Loeb. On donnera le meilleur avec Nasser pour essayer de ne pas se faire trop distancer. Rv demain aprés-midi pour le verdict.»

Dans la catégorie motos et quads, Joan Barreda a signé le meilleur temps de la première spéciale du jour, un prologue de 5,2 km. Le pilote Honda a franchi la ligne d’arrivée avec 4,1 secondes d’avance sur Tosha Schareina et 6.2 sur Lorenzo Santolino, les trois premiers classés de cette Super Spéciale chronométrée.

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS