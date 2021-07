LOEB-LURQUIN… APPRENTISSAGE A LA BAJA ARAGON

Nouveau départ ce week-end en rallye-raid pour le nonuple Champion du monde des rallyes WRC, Sébastien Loeb.

En effet, toujours navigué depuis des lustres en WRC mais aussi dans toutes les épreuves auxquelles il participait, l’immense Champion Alsacien va désormais entamer un nouveau partenariat en rallye-raid et s’élancer ce vendredi 23 juillet pour la toute première fois en compétition et à l’occasion de la 37éme édition de cette Baja Aragon en Espagne, en compagnie de son nouveau copilote, le jeune Belge Fabian Lurquin.

Loeb débutant effectivement sa préparation en vue du futur Dakar et sa nouvelle collaboration depuis sa séparation d’avec son fidèle navigateur, le Monégasque Daniel Elena !

Sébastien Loeb se présentant au départ du rallye-raid de la Baja Aragon (23-24 juillet) avec ce nouveau navigateur, le déjà très expérimenté Fabian Lurquin. Jusqu’alors brillant copilote sur le Buggy SRT de l’Azuréen Mathieu Serrardori. Buggy lauréat il y a ceux semaines du Silk Way Rally en Sibérie avec le tandem que formait le Français Guerlain Chicherit et Alex Winocq.

L’occasion pour la paire fraîchement constituée par le Team Britannique Prodrive qui engage et aligne les Thunder T1 BRX, de leur permettre de se roder et se tester dans les conditions réelles d’une compétition et non plus lors de séances entrainement, près de Teruel en Aragon en Espagne.

Pour l’occasion, ce nouvel équipage de la structure Bahreïn Raid Xtreme va affronter une solide et sérieuse concurrence et notamment l’autre pilote BRX, son propre coéquipier, l’Espagnol Nani Roma – déjà cinq fois vainqueur de cette épreuve et ancien vainqueur du Dakar – sans oublier non plus, le Toyota Hilux du Qatari Nasser Al-Attiyah, toujours assisté, lui, de son copilote Français Mathieu Baumel et tout dernièrement vainqueurs en mai du rallye d’Andalousie.

Egalement au départ, tous les meilleurs spécialistes actuels de cette discipline du rallye-raid, avec Yazeed Al Rahji et son Toyota Hilux Overdrive, l’Argentin Orlando Terrnova avec le troisième Thunder T1 BRX (vainqueur sortant), le Suédois Mattias Eström et l’Allemande Jutta Kleinschmidt, ancienne lauréate du Paris-Dakar en 2001 et de retour aprés une longue absence et qui défendront les couleurs de l’équipe X Raid avec les Mini4x4. En tout, 132 concurrents se sont inscrits.

Cette Baja Aragon comporte deux étapes, entre Jiloca et Teruel. Ce vendredi, les pilotes auront 180 kilomètres chronométrés en spéciales et samedi 353.

Alfredo SORIA

Photos : TEAM