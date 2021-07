DÉCÈS DE JEAN PIERRE JAUSSAUD

On apprend avec une infinie tristesse, le décès consécutif à une crise cardiaque. Et survenu la nuit dernière, de notre ami Jean-Pierre Jaussaud, à l’age de 84 ans, il était né le 3 juin 1937 à Caen.

Jean-Pierre Jaussaud, a débuté tard dans le sport automobile, à 25 ans et ce après avoir suivi les cours de pilotage de l’école de Jim Russell – la plus réputée – sur le circuit de Snetterton, en Angleterre. À la même époque, à l’initiative de Jean Bernigaud, créateur du premier circuit de Magny-Cours dans la Nièvre, l’école de Jim Russell crée alors une filière française, avec à la clé, une finale dont le lauréat devient ‘Volant Shell’ le pétrolier finançant l’école de pilotage. Jean-Pierre Jaussaud se révèle le plus rapide des 300 participants au ‘Volant Shell’ qu’il remporte en 1963. Il gagne aussi une monoplace Cooper BMC, le « must » en 1964 et sa place en Championnat de France de Formule 3. Sa carriére est lancée. Jean-Pierre Jaussaud rejoint ensuite la grande équipe Matra, montée par l’inoubliable Jean Luc Lagardére en 1965, et il entame alors la tournée des circuits en Europe et la fameuse ‘ Temporada’ Amérique du sud, en compagnie de Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo et Johnny Servoz-Gavin. Jean-Pierre Jaussaud restera trois ans dans la prestigieuse écurie de Jean-Luc Lagardère avant de la quitter. En effet, Matra, qui lance son programme F1 en 1968, décide de renoncer à la F3 mais aussi du coup, de dégraisser ses effectifs. Dans un premier temps, Johnny Servoz Gavin, décevant en 1967, est écarté de l’équipe. Henri Pescarolo rejoint alors Jean-Pierre Beltoise en F2, un simple programme de mise au point du futur prototype d’endurance, la 630, est offert en 1968 à Jean-Pierre Jaussaud. Frustré, le normand décide de quitter Matra. Ce sera le tournant de sa carrière… Toujours en 1968, Jean-Pierre Jaussaud remporte facilement le Grand Prix de Monaco de Formule 3, au volant d’une Tecno, précédant tout de même de grands noms, les Peter Gethin, Ronnie Peterson et autres François Cevert… Mais contrairement à la coutume à l’époque, cette victoire ne lui a pas ouvert les portes de la Formule 1, par la suite. Quelques mois plus tard, à Monza au GP de la loterie, il est victime d’un grave accident où il est éjecté de sa Formule 2 qui part en tonneaux et s’enflamme. En 1970, il décroche enfin le titre de Champion de France de Formule 3, toujours au volant d’une Tecno pour le compte de l’écurie « Meubles Arnold Team », du nom d’un fabricant de meubles de Phalsbourg, Marcel Arnold.

En 1971, Jean-Pierre Jaussaud effectue une saison complète en Formule 2, avec le « Shell Arnold team » au volant d’une March. En 1972, il pilote une Brabham privée et se bat avec l’ancien brillant Champion du monde de moto, Mike ‘the bike’ Hailwood pour le titre de Champion d’Europe de Formule 2, gagné par le Britannique.

En 1973, Jean-Pierre Jaussaud stoppe sa carriére en monoplace pour se consacrer à l’endurance. À partir de 1976, il est pilote officiel pour Renault Sport.

Et Jean-Pierre Jaussaud avec son jeune équipier Didier Pironi remportent les prestigieuses 24 Heures du Mans, en ayant parcouru 5 044,530 km à une vitesse moyenne de plus de 210 km/h. Initialement, c’était la paire Jean-Pierre Jabouille-Patrick Depailler qui devait gagner la course et ce car leur Alpine Renault A443 était plus puissante. Ils abandonneront après 279 tours, l’Alpine victorieuse en ayant couvert, elle, 369 .

En 1982, il découvre le rallye Paris-Dakar à bord d’une Mercedes Classe G et finira sur le podium dès sa première participation. Ce n’est cependant pas son premier engagement en rallye-raid, puisqu’il avait piloté une Renault Rodéo 4×4 en 1979, puis une Classe G en 1982, déjà.

Par la suite, il continue à participer à la fameuse course créée par Thierry Sabine avec Mercedes de 1984 à 1987, puis avec une Lada Niva du Team de Jean-Jacques Poch en 1988, et un Mitsubishi PX 33 en 1989. En 1991 et 1992, c’est au volant d’un camion du constructeur Japonais Hino, qu’il s’aligne au départ à Paris.

Au cours de sa longue carrière, outre la Formule 3 de ses débuts et l’endurance, Jean-Pierre Jaussaud a piloté en Formule 2 pour Matra de 1966 à 1968, Brabham en 1970 et 1972, March en 1971, 1975, 1976, 1978 et 1979, le Rondel Racing – l’écurie de Ron Dennis – en 1973 et 1974, et Chevron en 1976 et 1978.

En Formule 5000, il acouru pour Brabham et McLaren. En monoplace, il effectue enfin pour le fun en 1986, une ultime saison de Formule Ford au volant d’une Rondeau M585. Pilotant également en Championnat de France des voitures de production pendant plusieurs saisons, au cours desquelles il a piloté en compagnie de son pote René Metge, la fameuse Triumph Dolomite, avec laquelle il fut sacré en 1979. Mais il a aussi piloté une Ford et une Audi 80 en 1980 où il termine trois, une Ford en 1981 et en 1982, année durant laquelle il se retrouve également au volant d’une Alfa Romeo.

En 1983, c’est avec une R5 Alpine puis une BMW 635 qu’il participe à ce Championnat de France de voitures de Production, devenu voitures de Tourisme. Il avait déjà piloté pour la firme Bavaroise en 1973.

En 1986, 1987 et 1989, pilote au volant de BMW 635 et de BMW M3. En 1986, il a également couru avec une Mercedes 190, et en 1987 et 1988 avec une Ford Sierra.

Ces dernières années, il officiait comme Président du ‘Volant Euro Formula’ du circuit de La Châtre dans l’Indre au sud de Châteauroux, où nous faisions en son agréable compagnie, annuellement partie du jury qui a récompensé successivement les Simon Gachet, Paul Loup Chatin, Enzo Guibbert, Amaury Bonduel sans oublier Anthoine Hubert, trop tôt emporté par sa passion, lors du drame survenu en F2 à Spa, le 31 août 2019.