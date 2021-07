SUCCÈS POUR ALICE POWELL EN W SERIES FÉMININE A SILVERSTONE

La troisième course de la saison des W Series – le Championnat 100% féminin – à Silverstone, n’a pas échappé à la polewoman Alice Powell, qui connaît un début de saison fantastique…

Avec deux pole positions (Styrie et Grande-Bretagne) transformées en deux victoires !

Seule la victoire à Spileberg au Red Bull Ring, lui a échappé, remporté par Jamie Chadwick !

Parti d’une première position aux essais libres samedi, elle a ensuite transformé et converti dimanche, sa pole en victoire.

Powell a dominé tout le week-end et est désormais monté en puissance, prenant la tête du classement provisoire du Championnat. Mais rien n’est joué car le classement n’est cependant pas encore ben établi car si Powell mène elle ne possède que 49 points, et n’a qu’une longueur de plus que Jamie Chadwick, qui en terminant troisième, elle, a décroché 15 points.

Fabienne Wohlwend se retrouvant sur le podium entre les deux Britanniques à la deuxième place, franchissant la ligne d’arrivée à cette deuxième place, rêvant surement de sa première victoire en W Series pendant la majeure partie de la course.

La lutte entre Powell et Wohlwend pour monter sur la plus haute marche du podium a débuté dès le départ, suite à une roue à roue entre les deux, et si Wohlwend a réussi à prendre la tête de la course, elle ne l’a pas conservée.

En effet à cinq minutes de la fin, Miki Koyama a été contraint de garer sa voiture sur le bord de la piste et de se retirer de la course, provoquant l’entrée en piste de la voiture de sécurité, pour permettre aux commissaires de déplacer la voiture de la Japonaise.

A la relance, Wohlwend parvenait dans un premier temps à conserver la première position, mais commettait une erreur peu après et elle partait un peu trop large sur les bordures et cela permettait à Powell de la dépasser à l’intérieur et de s’envoler vers la victoire.

Quatrième position derrière Chadwick pour Emma Kimilainen, suivi de Nerea Marti et de Beitske Visser.

John ROWBERG

Photos : W SERIES



LE RÉSULTAT DE LA COURSE DE SILVERSTONE

1 – Alice Powell en 32’39”244

2 – Fabienne Wohlwend à 1”919

3 – Jamie Chadwick à 4”030

4 – Emma Kimilainen à 5”784

5 – Nerea Marti à 8”483

6 – Beitske Visser à 9”090

7 – Sarah Moore à 10”491

8 – Abbi Pulling à 11”088

9 – Abbie Eaton à 12”145

10 – Jessica Hawkins à 13”991

11 – Vicky Piria à 14”495

12 – Bruna Tomaselli à 15”022

13 – Marta Garcia à 15”887

14 – Sabré Cook à 16”489

15 – Irina Sidorkova à 17”102

16 – Ayla Agren à 30”223

ABANDONS

Belen Garcia

Miki Koyama

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES W SERIES 2021

1.Powell : 49 points – 2.Chadwick 48 – 3.Moore 36 – 4.Wohlwend 34 – 5.Kimilainen 27 – 6.Sidorkova et Marti : 22 – 8.B.Garcia : 14 – 9.Tomaselli, Koyama,et Eaton : 10 – 12.Visser : 8 -13.Pulling : 4 – 14.Rdest : 2 – 15.Agren et Hawkins : 1.