DOUBLÉ DES CORVETTE EN IMSA A LIME ROCK

L’étape du Championnat d’endurance US, réservée aux voitures de la catégorie IMSA GT, qui se disputait sur le circuit de Lime Rock, près de Salisbury dans le Connecticut, a été pratiquement réduite de moitié et ce à cause des conditions météo exécrables….

Après environ 80 minutes de course sur les 160 initialement prévues, une sérieuse perturbation s’est annoncée sur la piste. Mais, ce n’est pas la pluie, mais bien la foudre, qui a prématurément mis fin aux hostilités plus tôt avec un drapeau rouge brandi très peu de temps après l’apparition de ce violent orage…

Les consignes de sécurité américaines prévoient toujours en pareil cas, en effet l’interruption des événements organisés en plein air, pour éviter les risques aux spectateurs et aux différents employés qui travaillent.

Au final, avec seulement trois voitures GT en lice pour le classement général, c’est donc la paire – les polemen – avec l’Espagnol Antonio Garcia et le Yankee Jordan Taylor qui l’emporte et gagne, suivis de leurs coéquipiers chez GM Corvette, le duo Tommy Milner et Nick Tandy.

Cette voiture, ayant vu le remplacement de son moteur après les qualifications, l’a payé par des pénalités, mais avec seulement trois voitures dans la catégorie en piste, cela signifiait au pire partir… troisième !

Dans les premiers tours, Milner a dépassé la Porsche de Cooper MacNeil qui, malgré les bons chronos du Français Matthieu Jaminet, n’a rien pu faire…

En GT Daytona, victoire du tandem Roman de Angelis et Ross Gunn qui avait signé la pole position, tandis qu’un grand retour a amené la Lamborghini de l’équipe Miller, de Bryan Sellers et Madison Snow, à la deuxième place, devant la première des Lexus du Team Vasser-Sullivan, d’Aaron Telitz et Jack Hawksworth, qui complète le podium.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE LIME ROCK

1 – Garcia-Taylor (Corvette C8.R) Corvette – 100 tours

2 – Milner-Tandy (Corvette C8.R) Corvette à 18”134

3 – MacNeil-Jaminet (Porsche 911 RSR – 19) Proton à 27”793

4 – De Angelis-Gunn (Aston Martin VantageGT3) HOR à 2 tours

5 – Sellers-Snow (Lamborghini HuracanGT3) Miller à 2 tours

6 – Telitz-Hawksworth (Lexus RC FGT3) Vasser Sullivan à 2 tours

7 – Robichon-Vanthoor (Porsche 911GT3R) Pfaff à 2 tours

8 – Auberlen-Foley (BMW M6GT3) Turner à 2 tours

9 – Heistand-Westphal (Audi R8 LMSGT3) Peregrine à 3 tours

10 – Goikhberg-Perera (Lamborghini HuracanGT3) GRT à 3 tours

11 – Hindman-Long (Porsche 911GT3R) Wright à 3 tours

12 – Kingsley-Farnbacher (Acura NSXGT3) Compass à 3 tours

13 – Montecalvo-Veach (Lexus RC FGT3) Vasser Sullivan à 3 tours

14 – Bechtolsheimer-Miller (Acura NSXGT3) Gradient à 3 tours

15 – Ferriol-Legge (Porsche 911GT3R) Hardpoint à 4 tours

16 – Potter-Lally (Acura NSXGT3) Magnus à 5 tours