SUCCES HISTORIQUE A 20 ANS POUR KALLE ROVENPERÄ EN MONDIAL WRC

Au rallye d’Estonie, première victoire historique pour le jeune nordique Kalle Rovanperä avec la Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä est en effet devenu le plus jeune pilote de toute l’histoire du WRC, à remporter une manche du Championnat du Monde des rallyes de la FIA !

Le TOYOTA GAZOO Racing remporte ainsi sa 5éme victoire consécutive et confirme son avance en tête du Championnat WRC 2021.

Sébastien Ogier, qui a terminé 4éme en Estonie, reste un solide leader du classement des pilotes 2021

A 20 ans et 290 jours, le Finlandais Rovanperä bat le record détenu par celui qui est aujourd’hui son Team Principal, son compatriote Jari-Matti Latvala, qui avait un peu plus de deux ans de plus que lui, lorsqu’il a remporté le Rallye de Suède, en 2008.

Rovanperä a mené quasiment de bout en bout, à l’issue de 22 des 24 spéciales d’un rallye disputé sur certaines des routes les plus rapides du Championnat du Monde.

Il a remporté six des huit spéciales du vendredi dans une bataille serrée avec son rival le plus proche, l‘Irlandais Craig Breen, qu’il a ensuite distancé samedi avec des temps époustouflants.

Rovanperä a entamé la dernière journée avec une avance de 50,7 secondes, qu’il a finalement augmentée à près d’une minute – 59,9 secondes – pour être précis, avec un pilotage d’une grande maîtrise, lors des six dernières spéciales.

Il s’agit de la cinquième victoire consécutive de l’équipe (et la sixième sur sept manches cette année), représentant la plus longue séquence de victoires en WRC jamais réalisée par Toyota depuis ses débuts en rallye.

Les trois voitures de l’équipe ont terminé dans le top cinq, avec derrière Rovenperä, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia quatrièmes et Elfyn Evans et Scott Martin cinquièmes.

Dans une Power Stage de fin de rallye difficile, Ogier, Evans et Rovanperä ont obtenu les 3éme, 4éme et 5éme places, récoltant ainsi quelques points bonus précieux supplémentaires.

Ogier et Evans restent premier et deuxième au classement provisoire du Championnat des pilotes 2031, séparés par 37 points, et Rovanperä figure maintenant à la quatrième place.

Et l’équipe Toyota conserve son avantage de 59 points en tête du Championnat des constructeurs du WRC.

Akio Toyoda, Fondateur de l’équipe Toyota WRC, indique :

« Kalle, Jonne, félicitations pour la victoire ! Je suis vraiment soulagé que vous ayez enfin pu rouler à fond tout au long du rallye, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment. Tous les membres de l’équipe doivent être soulagés car ils vous ont vu traverser une saison difficile. Cela dit, il y a peut-être une personne que votre performance a perturbé… Jari-Matti détenait le record du plus jeune vainqueur du WRC à 22 ans, et maintenant Kalle, 20 ans, a battu le record. Comment Jari-Matti a-t-il vécu cela ? Un membre de l’équipe m’a dit qu’il était tout simplement heureux que la jeune star du même pays que lui établisse le nouveau record. En tant que propriétaire de l’équipe, je suis très fier d’avoir un tel Team Principal. La Yaris WRC gagnante a été construite dans notre usine basée en Estonie. C’est pourquoi l’Estonie est aussi notre terre d’accueil. C’est formidable de commencer la seconde partie de la saison par une victoire dans l’une de nos épreuves à domicile, et que d’autres rallyes à domicile soient au programme : le Rallye de Finlande en octobre et le Rallye du Japon en novembre. Merci beaucoup pour vos encouragements enthousiastes ici en Estonie, j’apprécie votre soutien continu à TOYOTA GAZOO Racing. »

Jari-Matti Latvala, ancien pilote devenu l eDirecteur de l’équipe Toyota :

« C’est une journée incroyable aujourd’hui et une victoire record à plus d’un titre. Chaque victoire est spéciale et agréable mais, pour moi, voir la première victoire de Kalle aujourd’hui a une grande signification. Je suis si heureux qu’il devienne le plus jeune pilote à avoir remporté un rallye WRC et qu’il me prenne le record : il perpétue la tradition finlandaise, après qu’Henri Toivonen l’ait détenu avant moi. Il a fait un travail fantastique ce week-end. Remporter notre cinquième victoire consécutive – un record pour Toyota – est également incroyable. C’est quelque chose d’unique et de spécial que nous avons fait lors de ces dernières courses. Il y a encore un long chemin à parcourir dans les deux championnats, mais je suis particulièrement fier de l’équipe et des pilotes. »

PAROLES DE PILOTES

Kalle Rovanperä :

« Ça fait vraiment du bien de remporter la victoire. C’était notre objectif et je dois dire un grand merci à l’équipe. Même si cette année a été difficile pour moi, ils m’ont vraiment bien soutenu, et les sensations à l’intérieur de la voiture et de l’équipe ont été vraiment bonnes. Je suis heureux également d’avoir battu ce record de plus jeune vainqueur. Jari-Matti m’a dit qu’il voulait que ce soit moi qui le batte, donc ça veut dire quelque chose pour moi ; c’est vraiment sympa. Aujourd’hui, j’ai eu un sentiment étonnamment bon, je n’ai pas ressenti autant de pression et j’ai pu piloter normalement, toujours avec un bon rythme. Bien sûr, ce résultat devrait beaucoup aider maintenant : quand décrochez une victoire, cela aide à relâcher un peu la pression. »

Sébastien Ogier :

« Aujourd’hui, l’essentiel était de se concentrer sur la Power Stage, mais à la fin les conditions étaient vraiment horribles dans cette spéciale. Avec d’énormes ornières, ce n’était pas une spéciale où l’on pouvait attaquer fort, il s’agissait juste de survivre et d’essayer de finir, et nous avons quand même réussi à obtenir des points supplémentaires. Globalement, ce week-end a été une étape positive pour le championnat. En ouvrant la route ici, nous savions que ce serait difficile. Nous avons eu un très bon vendredi, mais ensuite nous n’avons pas réussi à faire un meilleur résultat, mais le plus important, ce sont les points que nous avons pris. Je suis vraiment heureux que Kalle et Jonne remportent leur première victoire, alors félicitations à eux et à toute l’équipe. »

Elfyn Evans :

« Ce fut un week-end difficile pour nous dans l’ensemble. Aujourd’hui, nous avons essayé de nous concentrer sur la Power Stage et avons fait ce que nous pouvions là-bas, mais malheureusement ce n’était pas vraiment la performance que nous voulions. Ce n’est pas ce que nous espérions ou attendions ce week-end. Je n’ai jamais trouvé le bon rythme. C’est évidemment quelque chose que nous devons corriger pour les prochaines courses. Mais je suis très heureux de voir Kalle et Jonne remporter la victoire ici, c’est très mérité. »

Et maintenant ?

Le Rallye d’Ypres, du 13 au 15 août, sera la toute première manche du WRC disputée en Belgique. Organisé pour la première fois en 1965, ce rallye est réputé être une épreuve exigeante sur asphalte disputée sur des petites routes de campagne bordées de fossés. Il devrait également comporter une dernière journée autour du célèbre circuit Ardennais de Spa-Francorchamps, piste où Toyota s’illustre régulièrement avec ses prototypes d’endurance du WEC.

Peter SOWL

Photos: WRC – TEAM

CLASSEMENT FINAL PROVISOIRE, RALLYE D’ESTONIE

1 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) en 2h51’29.1s

2 Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) à 59.9s

3 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) à 1’12.4s

4 Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) à 1’24.0s

5 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) à 2’07.1s

6 Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) à 7’07.3s

7 Pierre-Louis Loubet/Florian Haut-Labourdette (Hyundai i20 Coupe WRC) à 8’48.3s

8 Alexey Lukyanuk/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia Rally2 evo) à 10’16.1s

9 Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Škoda Fabia Rally2 evo) à 10’29.9s

10 Mads Østberg/Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2) à 10’46.6s10

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE WRC 2021

1.Ogier : 148 points – 2.Evans : 111 – 3.Neuville : 96 – 4.Rovanpera : 82 – 5.Tanak : 74 – 6.Katsuta : 66- 7.Breen : 42 – 8.Greensmith : 34 – 9.Sordo : 31 – 10.Fourmaux : 30.