HAMILTON VICTORIEUX SANS PANACHE D’UN BRITISH GP 2021 A OUBLIER…

Certes Lewis Hamilton a gagné ce British GP, son huitième à Silverstone, le 99éme de sa carrière mais ce succès ne restera pas dans les annales car le multiple Champion du monde en titre, ne s’est pas comporté sur la piste en … GENTLEMAN !

L’ACCROCHAGE MAX – LEWIS

Le pilote Néerlandais de l’équipe Red Bull Max Verstappen, qui s’élançait depuis la pole, après sa victoire samedi dans la course ‘Sprint et dont le résultat servait de grille de départ, après être parti en tête ce dimanche 18 juillet du British GP 2021, sur le circuit de Silverstone et alors qu’il était à la bagarre pour conserver le leadership, face à Lewis Hamilton, à la sortie de la ligne droite au cours 1er tour, a été heurté avec sa roue arrière droite par la roue avant gauche de la Mercedes du Champion Britannique…

EXPLICATION

Alors qu’il était en lutte avec Lewis Hamilton pour conserver sa première place dans la ligne droite avant le virage de Copse, le Néerlandais au commandement avant de débouler sur la courbe du circuit à l’extérieur a été touché avec la roue arrière droite de sa Red Bull, par la roue avant gauche de la Mercedes.

Du coup, éperonné à très haute vitesse dans le virage, sa monoplace Red Bull-Honda est immédiatement sorti de la piste, heurtant violemment les protections devant les rails et ce avant de boucler le 1er des 52 tourS du Grand Prix!

Incident dramatique car il ruinait la course de Verstappen et laissait seul en piste, son éternel adversaire, qui après l’apparition d’un drapeau rouge, conservait lui toutes ses chances aprés le restart de scorer un maximum de points… et de diminuer ainsi son retard au classement du Championnat !

Et ce d’autant plus que les commissaires de ce British GP, se montraient sacrement indulgents et trés cléments, n’infligeant au pilote, bien que reconnu coupable, que dix petits secondes de pénalisation finalement attribués au pilote Mercedes, alors qu’i méritait au minimum un ‘drive through‘ qui généralement coûte une bonne vingtaine de secondes…

Bref, cette histoire n’a pas fini de faire parler et de faire couler beaucoup d’encre, sans compter d’innombrables commentaires à travers le monde !

Et ce autant plus qu’à l’issue des 52 tours de ce British GP, c’est … Lewis Hamilton qui triomphe après avoir avalé la Ferrari de Charles Leclerc qui caracolait au commandement et s’être emparé de la tête à deux tours de l’arrivée, offrant au vainqueur les 25 points de la victoire, lesquels lui permettent de récoler au malheureux Verstappen au classement provisoire, qui naturellement lui a empoché ZERO point !

Situation et résultat bien injustes…

Dans un tweet qu’il a publié tard ce dimanche soir 18 juillet 2021, quelques heures après son violent accrochage avec la Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, lors de ce premier tour du British GP, le pilote Néerlandais de l’équipe Red Bull-Honda, Max Verstappen, a accusé son rival.

Naturellement l’avis de l’actuel leader du Championnat du Monde F1 – qui malgré son retrait et la victoire d’Hamilton conserve le commandement mais son avance a sérieusement fondu passant de 33 points à huit (185 à 177) – était très attendu attendue, Verstappen ayant été transporté à l’hôpital pour un contrôle de son état général. Aucune inquiétude.

Comme on peut aisément l’imaginer, celle-ci publié dans un tweet s’avére cinglante.

Tout d’abord Max donne de ses bonnes nouvelles, indiquant :

« Je suis content d’être OK »

Avant d’attaquer le comportement en piste d’Hamilton :

« Je suis vraiment très déçu d’avoir été sorti de cette manière. La pénalité donnée – le jury des commissaires sportifs a puni Hamilton d’un arrêt de 10 secondes – est très loin d’étre une compensation suffisante et ne sanctionne pas à sa juste valeur l’importance du comportement dangereux de Lewis sur la piste. »

En venant a la conclusion de ce British GP et au succès du Britannique sur ses terres et devant les 140.000 fans présents tout autour du circuit du Northamptonshire,, il précise encore :

« Alors que je suis encore à l’hôpital, son attitude irrespectueuse et antisportive »

Et Max Verstappen conclut :

« Mais passons à autre chose. »

Prochaine étape dans deux semaines à l’occasion du Grand Prix de Hongrie… sur le tourniquet du Hungaroring de Budapest.

Donc Lewis l’emporte en devançant la Ferrari de Charles Leclerc et la seconde Mercedes de son équipier Finlandais Valterri Bottas qui les accompagne sur le podium

Top5 et joli tir groupé pour les deux McLaren-Mercedes du jeune anglais Lando Norris et de l’Australien Daniel Ricciardo

Suivent, Carlos Sainz Jr (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine-Renault), Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) le Français Esteban Ocon (Alpine-Renault) et le rookie Japonais Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) qui précède son partenaire le Français Pierre Gasly

Esteban Ocon, heureux de revenir dans le Top 10 :

« C’était loin d’être simple avec tout ce qu’il s’est passé entre le drapeau rouge et les deux départs arrêtés, mais nous revenons dans les points et cela fait du bien. C’était agréable de se battre et d’extraire le maximum de la voiture. La gestion des pneus était compliquée, mais nous avons fait les bons choix. Nous en voulons bien évidemment plus, mais nous plaçons les deux monoplaces dans le top dix aujourd’hui et c’est une belle récompense pour tout le travail accompli par chaque membre de l’équipe. Nous sommes de retour dans le rythme après trois courses difficiles et nous souhaitons poursuivre sur cette lancée en Hongrie. Nous allons nous préparer et travailler dur pour y parvenir et confirmer ce résultat. Je suis également content que Max aille bien après l’incident et je lui souhaite un prompt rétablissement. »

Fernando Alonso satisfait de finir a cette septième place:

« C’est un bon résultat et je suis heureux de marquer de nouveaux points pour l’équipe. C’était une course longue, chaude et donc très difficile. Je pense que nous avons bien géré les températures et les pneus et nous avons également su maintenir l’écart sur Lance [Stroll]. Nous avons pris les décisions stratégiques qu’il fallait tout en les exécutant à la perfection. C’était un week-end un peu différent et nous devons voir si les fans ont apprécié le spectacle. Deux semaines nous attendent désormais avant de reprendre le volant. »

Lewis qui en conférence de presse indiquait :

« C’était une course tellement difficile sur le plan physique. On a eu le meilleur public à domicile. Merci à tous, c’est un rêve pour moi de gagner aujourd’hui devant vous. Je n’aurais pas pu le faire sans l’excellent travail d’équipe de Valtteri (Bottas) et l’effort incroyable de l’écurie.»

Et il ajoutait :

« C’est difficile… vous savez, j’ai tout donné cette semaine, j’ai été à l’usine, j’ai essayé de trouver de la performance sur la voiture avec les gars de l’équipe et je suis tellement fier de ce que nous avons accompli dans notre travail malgré notre déficit de performance.»

Avant de lâcher :

« Bien sûr, j’essaie toujours de prendre des précautions, en particulier avec Max (Verstappen) qui est très agressif. J’étais complètement à côté de lui, et il ne m’a pas laissé de place. Que la pénalité ait été juste ou non, j’ai pris sur moi et j’ai continué mon effort et je me suis dit que rien n’allait se mettre en travers de mon chemin. »

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS – PIRELLI

LE CLASSEMENT DU BRITISH GP 2021

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) –52 tours

2 – Charles Leclerc (Ferrari) à 3″871

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 11″125

4 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) à 28″573

5 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) à 42″624

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) à 43″454

7 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) à 1’12″093

8 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) à 1’14″289

9 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) à 1’16″162

10 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) à 1’22″065

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 1’25″327

12 – George Russell (Williams-Mercedes) ) à 1 tour

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) ) à 1 tour

14 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) ) à 1 tour

15 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) ) à 1 tour

16 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) ) à 1 tour

17 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) ) à 1 tour

18 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) à 1 tour

ABANDONS

Sebastian Vettel

Max Verstappen

VICTORIEUX SAMEDI DE LA 1ére COURSE ‘SPRINT EN F1 QUI LUI RAPPORTÈ 3 POINTS

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES PILOTES

1.Verstappen 185 points – 2.Hamilton 177 – 3.Norris 113 – 4.Bottas 108 – 5.Perez 104 – 6.Leclerc 80 – 7.Sainz Jr 68 – 8.Ricciardo 50 – 9.Gasly 39 -10.Vettel 30 – 11.Alonso 26 – 12.Stroll 18 – 13.Ocon 14 – 14.Tsunoda 10 – 15.Raikkonen et Giovinazzi 1.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS

1.Red Bull-Honda 289 points – 2.Mercedes 285 – 3.McLaren-Mercedes 163 – 4.Ferrari 148 – 5.Alpha Tauri-Honda 49 – 6.Aston Martin-Mercedes 48 – 7.Alpine-Renault 40 – 8.Alfa Romeo-Ferrari 2.