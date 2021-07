IL Y A 70 ANS A SILVERSTONE, LA 1ère DES VICTOIRES  DE FERRARI EN F1

IL Y A 70 ANS, L’ARGENTIN JOSÉ FROILAN GONZALEZ REMPORTAIT LA PREMIÈRE VICTOIRE POUR FERRARI A SILVERSTONE

Cela fait tout juste 70 ans que le 14 juillet 1951, le pilote Argentin José Froilan GONZALEZ remportait le GP d’Angleterre à Silverstone sur une voiture de la Scuderia.

Le pilote Argentin décédé à l’âge de 90 ans le 15 juin 2013 (Voir lien) était surtout connu dans son pays d’origine, où il faisait partie du fameux trio de pilotes de la République Sud-américaine, nommés FANGIO-MARIMON et GONZALEZ, à la recherche de galons au Championnat du Monde de F1 nouvellement créé.

Même s’il n’a jamais atteint la notoriété de son compatriote Juan Manuel FANGIO de 11 ans son aîné et véritablement au-dessus du lot, José Froilan GONZALEZ eut cependant le privilège d’offrir sa toute première victoire en Grand Prix du Championnat du monde, à la maison FERRARI.

Un exploit qui à l’époque fit fondre le grand Enzo FERRARI en larmes de bonheur.

Baraqué comme un chauffeur poids-lourd, GONZALEZ était réputé pour sa hargne et son style de battant qui lui valurent le surnom de ‘’Taureau de la Pampa’’ et si FANGIO ne lui avait pas fait de l’ombre, il aurait certainement été sacré Champion du Monde un jour, comme le prouvent son 3ème rang final en 1951 et son titre de dauphin en 1954 et à chaque fois derrière son célèbre compatriote

Surnommé ‘’El Chueco’ qui signifie : jambes arquées.

Si c’est à lui qu’échut l’honneur de fêter la première victoire de FERRARI en F1 sur une FERRARI 375, il récidiva quatre ans plus tard sur une FERRARI 625 cette fois mais toujours au GP d’Angleterre à Silverstone, avant de ralentir la cadence par la suite, puisque malheureusement entre 1955 et 1960, il ne disputa plus que cinq Grands Prix, avant de mettre un terme à sa carrière de pilote fin 1960 pour se consacrer ensuite à la gestion de son garage qu’il avait ouvert dans la périphérie de Buenos Aires.

De sa première victoire en F1 sur une FERRARI, José Froilan GONZALEZ garda le souvenir d’une entrevue qu’il eut par après avec Enzo FERRARI, ’Il Commendatore’’ et qui a cette occasion le récompensa en lui offrant une montre en or et en l’invitant à dédicacer la photo de son arrivée victorieuse à Silverstone suspendue à un des murs de son bureau.

Et pour commémorer cette fameuse victoire, la première avant la suite de 238 autres, au prochain GP d’Angleterre, ce week-end à Silverstone, les deux FERRARI SF 21 de Charles LECLERC et Carlos SAINZ, arboreront un logo spécial pour rappeler l’évènement qui a eu lieu 70 ans plus tôt sur ce même circuit et dont José Froilan GONZALEZ, fut l’artisan.

Manfred GIET

Photos : Archives FERRARI ET COLLECTION CAHIER