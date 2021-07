VERSTAPPEN DÉJÀ DEVANT AUX ESSAIS LIBRES DU BRITISH GP A SILVERSTONE

Nouvelle performance de Max Verstappen ce vendredi aprés-midi à Silverstone où e déroule ce week end le British GP

A l’issue de l’unique séance des essais libres du jour avant l session des qualifications en début de soirée déterminante pour la course ‘Sprint ‘ de demain samedi, laquelle servira elle-même pour le classement de la grille de départ du Grand Prix de dimanche, c’est encore une fois le Néerlandais de Red Bull qui a été le pilote le plus rapide

Avec un chrono de 1’27″035, il précède la McLaren-Mercedes du jeune Britannique Lando Norris second avec 1’27″814 Mais tout de même à ....0.779 !!!

Lewis Hamilton et la 1ére Mercedes suit à 0.780 avec 1’27″815 devant la plus rapide des Ferrari, celle de Charles Leclerc crédité de 1’27″828 à 0.793 et la seconde Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas qui complète ce premier Top 5, à 0.862, avec 1’27″897

Ensuite, on pointe dans l’ordre, la seconde Ferrari de Carlos Sainz Jr avec 1’27″923, Sebastian Vettel et la 1ére Aston Martin-Mercedes avec 1’28″062, Sergio Perez et l’autre Red Bull-Honda avec 1’28″163, puis Daniel Ricciardo au volant de la deuxième McLaren-Mercedes avec 1’28″211.

Suivent les deux pilotes Français, Esteban Ocon et l’Alpine-Renault avec 1’28″415 et Pierre Gasly et son Alpha Tauri-Honda, avec 1’28″449. Respectivement classés eux à 1.380 et 1.414

John ROWBERG

Photos : F1 -TEAMS

LE RESULTAT DES ESSAIS LIBRES DU BRITISH GP

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’27″035 – 23 tours

2 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’27″814 – 26

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’27″815 – 30

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’27″828 – 26

5 – Valtteri Bottas (Mercedes) -1’27″897 – 30

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) –1’27″923 – 25

7 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’28″062 – 23

8 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’28″163 – 25

9 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’28″211 – 28

10 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’28″415 – 24

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) –1’28″449 – 28

12 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’28″600 – 29

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’28″827 – 26

14 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’28″873 – 24

15 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’29″220 – 27

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’29″227 – 27

17 – Mick Schumacher (Alfa Romeo-Ferrari) 1’29″227 – 24

18 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’29″597 – 21

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’29″808 – 23

20 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’29″857 – 29