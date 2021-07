MOTOGP : LES USA A SEC DEPUIS 2006 !

Depuis 2016, on n’avait plus vu un pilote américain rouler en MotoGP !

Garrett Gerloff est parvenu à briser le cercle de l’enfer en remplaçant Morbidelli à Assen, une pige d’autant plus intéressante qu’il fait partie du casting possible pour Petronas et Yamaha en 2022.

Mais pas à dire (de toute façon il s’est mis dedans partout !) le slogan ultranationaliste de Trump « Make America Great » est aussi un échec en vitesse moto…

En 2016 Nicky Hayden a remplacé Miller chez Marc VDS en Aragon et Pedrosa à Phillip Island, on ajoute pour compléter le tableau que la dernière victoire US remonte à dix ans ! (Ben Spies à Assen).

Quant au dernier titre il remonte à 2006 avec Nicky Hayden !

Et pourtant les USA en GP c’est une vraie épopée !

LE RÊVE AMERICAIN

On commence par les circuits, en rappelant qu’à un moment, les USA avaient deux GP, ce qui est signe de prestige…

Et même trois GP en 2013 !

Les GP de vitesse moto ont eu lieu dans des endroits incroyablement prestigieux comme Daytona, Indianapolis et Laguna Seca, aujourd’hui un seul tracé US reçoit un GP, celui d’Austin au Texas…

Pour ce qui est des palmarès, en comptant seulement la cylindrée 500/MotoGP, les USA sont troisièmes avec 15 titres derrière les 17 anglais et les 20 italiens…

Pas mal !

Dans les autres cylindrées, peu de titres, les pilotes américains n’aiment que ce qui est gros et va vite…

Titrés en 250, Spencer en 1985 et Kocinski en 1990.

Les USA ont sept pilotes champions du monde en 500/motoGP et à part Hayden, il semble que l’arrivée du quatre temps en MotoGP ait été fatal à l’épopée des hommes de l’ouest…

Lawson (quatre titres, 1984, 1986, 1988, 1989) Rainey (trois en 1990, 1991, 1992) Roberts (trois en 1978, 1979, 1980) …

C’est marrant on se souvient beaucoup plus de Kenny Roberts Senior parce qu’il a été le premier pilote US à décrocher la timbale et à imposer un style directement inspiré du dirt…

Viennent enfin les deux titres de Spencer en 1983 et 1985, celui de Schwantz en 1993 et Hayden en 2006.

Celui de Hayden a été le plus incroyable, il lui a fallu se battre jusqu’au bout avec Rossi qui a eu le tort (ou l’élégance ?) de chuter lors du dernier GP de la saison, Hayden termine trois et prend le titre de 5 points !

Le fils de Roberts, Kenny Roberts Junior a aussi été titré en 2000, dernière année du 500.

En seize années, de 1978 (Roberts) à 1993 (Schwantz) les pilotes US ont glané (raflé même) onze des titres 500 sur seize !

Pour être complet, voici la liste des vainqueurs américains en 500 et en MotoGP : Lawson 31 victoires, Schwantz 25, Rainey 24, Roberts senior 22, Mamola 13, Roberts junior 8, Hayden 3, Hennen 3, Spies 1.

Mais depuis, c’est la sécheresse quasi absolue.

THE RIVER OF NO RETURN ?

« La rivière sans retour » (film de Preminger avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum en 1954) c’est du très lourd (et du sublime) mais c’est encore un peu le titre qui correspond aux succès US depuis un énorme bout de temps.

Bon, à part des souvenirs qui font remonter des émotions démentielles, il y a quand même un bout du tunnel, même s’il est difficile à voir, il est très long le tunnel !

En Moto2, on trouve Joe Roberts (aucun lien avec Kenny) qui a un vrai palmarès, il est soutenu par Wayne Rainey, le boss du Superbike US (le fameux MotoAmerica où le Français Loris Baz court cette année).

Il est arrivé en 2017, il a 23 ans, trois pole et un podium c’est peu mais il en raté un de plus au Mugello pour dépassement des limites de piste au Mugello cette année.

Il y a aussi Cameron Beaubier, une vraie star aux USA, cinq fois champion de Superbike (une discipline beaucoup plus prestigieuse aux USA qu’en France) il crie sur les toits, comme Gerloff d’ailleurs, qu’il a envie de monter en MotoGP (il y a même un enjeu national en fait !) il court en Moto2 et a déjà 28 ans…

En fait le problème est que contrairement à l’Europe, les USA n’ont pas de filière jeune sur petites cylindrées, les seules arrivées possibles sont donc celles du Superbike et on sait que, en Europe comme aux USA, ces pilotes ont peut-être le talent mais pas l’esprit du MotoGP.

C’était là l’avantage de Roberts qui a commencé en Dirt, une discipline extrêmement violente. Mais on n’a plus le temps de faire carrière dans les deux disciplines, le MotoGP veut des jeunes.

Alors… Alors je l’ai dit il est long le tunnel !

Jean Louis BERNARDELLI