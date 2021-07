HAMILTON DÉCROCHE A SILVERSTONE, LA POLE DE LA COURSE SPRINT DE SAMEDI AU BRITISH GRAND PRIX

Chez lui sur la piste du Northamptonshire de Silverstone, le multiple Champion du monde Lewis Hamilton, ce vendredi 16 juillet en début de soirée, a signé la première pole position ‘ fastest time’ de la toute première course ‘Sprint, en Formule 1, prévu sur 17 tours et qui sera disputée ce samedi après-midi et qui déterminera la grille de départ du British GP, de dimanche

Avec comme meilleur chrono en pneus tendres, 1’26″134, Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes en Q3, devance la Red Bull-Honda du leader du Championnat 2021, le Néerlandais Max Verstappen, second avec 1’26″209, à 0.075 le plus rapide des essais libres un peu plus tôt avec 1’27″035 et qui s’élancera à ses côtés depuis la première ligne.

Le Finlandais Valtteri Bottas et l’autre Mercedes, réalisent le 3éme temps avec 1’26″328, à 0.194, suivi de la 1re Ferrari de Charles Leclerc, quatrième avec 1’26″828, à 0.694

Cinquième rang pour le Mexicain Sergio Perez avec la deuxième Red Bull-Honda, avec 1’26″844, à 0.710

Suivent les deux McLaren-Mercedes de Lando Norris et de Daniel Ricciardo respectivement crédités eux de 1’26″897 et de 1’26″899, à 0.763 et 0.765

Top 10 de cette Q3 pour un sensationnel George Russell qui place sa Williams-Mercedes au huitième rang avec 1’26″971 à 0.837, qui précéde la second Ferrari de Carlos Sainz Jr, neuvième avec 1’27″007, à 0.873 et Sebastian Vettel avec la 1ére Aston Martin-Mercedes, dix avec 1’27″179, à 1.045

Ensuite ? … éliminés en Q2, on trouve dans l’ordre, Fernando Alonso et la 1ére Alpine-Renault, et les deux Français Pierre Gasly et son Alpha Tauri-Honda et Esteban Ocon avec l’autre Alpine-Renault.

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE LA COURSE SPRINT SAMEDI AU BRITISH GP

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’26″134 – Q3

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’26″209 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’26″328 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’26″828 – Q3

5 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’26″844 – Q3

6 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’26″897 – Q3

7 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’26″899 – Q3

8 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’26″971 – Q3

9 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’27″007 – Q3

10 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’27″179 – Q3

11 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’27″245 – Q2

12 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″273 – Q2

13 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’27″340 – Q2

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’27″617 – Q2

15 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’27″665 – Q2

16 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’28″043 – Q1

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″062 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’28″254 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’28″738 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’29″051 – Q1