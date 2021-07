FERRARI EN FORCE A MONZA EN MONDIAL WEC EN LMGT PRO ET AM

Après leurs splendides triomphes aux 8 Heures de Portimão, les Ferrari arrivent à Monza pour la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance WEC ​​en tête de tous les classements GT en LMGTE Pro et Am.

Dix 488 GTE s’aligneront, espérant monter sur la plus haute marche du podium devant leur public local, présents à une course de Championnat du monde pour la première fois depuis le début de la pandémie début 2020 !

LMGTE Pro.

A la suite de leur doublé au Portugal, les deux F488 GTE de la Scuderia AF Corse arrivent à Monza avec de solides ambitions pour décrocher à nouveau la victoire et avec le duo Alessandro Pier Guidi et James Calado, en tête du classement PRO, six points devant leurs plus proches rivaux.

Pier Guidi qui indique :

« Enfin, le WEC va retrouver l’Italie et courir devant le public des fans et cela nous donne une motivation particulière à nous pilotes Ferrari »

Et il poursuit :

« Nous pouvons réussir car la 488 GTE est bien adaptée à cette piste. Nous nous sommes préparés pour la course dans le simulateur et travaillerons sur les détails lors des essais libres. Il va falloir trouver un bon équilibre entre appui et vitesse en ligne droite. Nous arrivons en tête du classement et je suis persuadé que nous serons toujours là au terme des six heures ».

Avec Daniel Serra et Miguel Molina à la deuxième place, la deuxième voiture d’AF Corse vise également la victoire pour combler l’écart de 14 points avec le leadership.

Le duo de la voiture N°52 compte deux podiums à son actif lors des deux premières courses de la saison.

LMGTE AM.

Après avoir célébré leur première victoire en FIA WEC, le trio Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto et Antonio Fuoco défendra la première place de l’écurie Cetilar Racing au classement LMGTE Am, face aux assauts de l’AF Corse 488 GTE N°54, pilotée par l’équipage avec Thomas Flohr, Giancarlo Fisichella et Francesco Castellacci.

Avec une troisième place en Algarve, l’équipage italo-suisse est revenu sur le podium après avoir terminé vice-champion de l’édition 2019 des 1000 Miles de Sebring.

L’équipe basée à Plaisance alignera deux autres voitures à Monza. La première, la voiture N°83, sera pilotée par François Perrodo, Nicklas Nielsen et Alessio Rovera, vainqueurs de la manche d’ouverture à Spa-Francorchamps.

Christoph Ulrich, Simon Mann et Toni Vilander prendront Le volant de la deuxième, la F488 N°61.

Il faut aussi citer les Ferrari du Rinaldi Racing et d’Inception Racing. Les équipes Allemandes et Britanniques profiteront de l’épreuve Lombarde de Monza pour préparer les prochaines 24 Heures du Mans fixées aux 21 et 22 aout prochains !.

La première alignera Pierre Ehret, Christian Hook et Jeroen Bleekemolen, tandis que Brendan Iribe, Ollie Millroy et Ben Barnicoat feront leurs débuts dans la 488 GTE N°71.

Encore une fois, Iron Lynx alignera deux voitures, avec un changement dans le line-up « Iron Dames » : Sarah Bovy la Belge remplaçant Manuela Gostner aux côtés de Michelle Gatting et de Rahel Frey, tandis que l’équipage de la N°60 reste inchangé, avec Claudio Schiavoni, Andrea Piccini et Matteo Cressoni.

Gianpietro CERVONIA

Photos : FERRARI