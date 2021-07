VENTE AUX ENCHÈRES CARPRECIUM AU POLO CLUB DE CHANTILLY À APREMONT LE 18 JUILLET

La maison Carprecium organise une Vente aux Enchères au très réputé Rallye d’Aumale, ce dimanche 18 juillet 2021 à 15heures, au Polo Club d’Apremont, prés de Chantilly.

A l’occasion de la 6ème édition de ce Rallye d’Aumale, un prestigieux rallye automobile, Carprecium – le département d’automobiles de collection de la prestigieuse Maison de ventes aux enchères Millon – propose en effet une vente aux enchères de quelques belles automobiles de collection et de prestige.

Une sélection de 17 voitures sera présentée sous le marteau de Maître Alexandre Millon, accompagné de son expert, Fabrice Fournier, co-fondateur du moteur de recherche www.leparking.fr

Parmi ces’ belles d’antan, on retrouve des icones du luxe et du confort à l’anglaise, et notamment une Jaguar XK 150 de 1960 (65.000 / 75.000€), deux Bentley, une T1 de 1974 (25.000 / 30.000€) et une Eight (8000 / 12.000€ ).

Mais il y a aussi plusieurs sportives italiennes, dont une Maserati Merak SS (60 000 / 70 000€), une Ferrari 328 GTS de 1986 (65.000 / 70.000€) et une Alfa Romeo Spider 2000 de 1981 (22.000 / 24. 000€).

Mais LA ‘ vedette ‘ de la vente devrait assurément et très probablement, être une rare, rarissime Citroën Traction 11B cabriolet, sublime voiture datant de 1938et dont l’estimation des experts Citroen, situe son actuelle valeur, autour de … 120.000 €.

Autre magnifique petite voiture, la Fiat 500 Giallo Positano de 1968 qui elle également est dans un état irréprochable (15.000 / 20.000 €).

Sans oublier un très joli coupé Volkswagen Karman Ghia, estimé lui dans les 25.000€, une Morris Mini Moke MK1 de 1966 (25.000€ /30.000€)

Enfin, comment ne pas évoquer la Mustang GT 350 Fastback Shelby de 1965 (90.000 / 110.000€).

Comme on le constate, il y a de très belles automobiles dans cette vente Carprecium- Millon

VENTE AU PROFIT DE L’INSTITUT CURIE

A la fin de la vente, 3 lots de bouteilles de vin rosé Côte de Provence seront proposés au profit intégral de l’Institut Curie, partenaire de l’événement et de la Maison de ventes Millon depuis de nombreuses années.

Ces flacons ont été offerts par le domaine Bertaud Belieu, qui réunit pour cette œuvre caritative plus de 160 bouteilles et des formats plus grands en éditions limitées. Ainsi dans le lot principal, composé de 96 bouteilles, un mathusalem du domaine dont l’étiquette a été personnalisée par l’artiste Aiiroh. Cette œuvre unique est numérotée 1/1.

Le domaine Bertaud Belieu sera présent sur le stand de la maison Carprecium, avec un bar à vin où les visiteurs pourront déguster un verre gracieusement.

Les visiteurs pourront également admirer la Fiat 500 ‘customisée’ par l’artiste Aiiroh qui sera présente sur le stand de la Maison de ventes Carprecium.

Gilles GAIGNAULT

Photos : CARPRECIUM

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse

Polo Club d’Apremont – Route de Verneuil Apremont – 60300

Exposition

– Samedi 17 juillet – 10h à 18h

– Dimanche 18 juillet – 8h à 15h

Vente : Dimanche 18 juillet – 15h