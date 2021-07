LA FIA A DÉVOILÉ LA NOUVELLE ET FUTURE F1 A PARTIR DE 2022

Les dirigeants de la F1 ont officiellement dévoilé ce jeudi 15 juillet 2021, la nouvelle et future monoplace de Grand Prix qui débutera en course au début de la saison 2022.

La nouvelle monoplace de F1 a donc été présentée aux pilotes ce jeudi midi sur la piste de Silverstone, où se déroulera ce dimanche 18 juillet, le British GP.

Initialement, cette toute nouvelle voiture de GP devait apparaître cette année, car la nouvelle réglementation prônée par le pouvoir sportif de la FIA (Fédération Internationale Automobile) devait entrer en vigueur en 2021. Mais, en raison de la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19, le nouveau règlement et toutes les modifications, ont finalement été décalée et reportées d’un an !

Qui dit changement, dit nouveau design, nouvelles contraintes pour les équipes, l’objectif avoué étant essentiellement de réduire les écarts entre les pilotes, afin de favoriser les batailles en piste.

Aérodynamisme revu et amélioré, aileron arrière arrondi, nez plat, aileron avant agrandi, la FIA souhaitant effectivement avec toutes ces évolutions, réduire les écarts entre les pilotes et ce dans le but d’encourager les dépassements, les duels, les batailles et ainsi de tenter d’améliorer le spectacle pour essayer de dynamiser les GP et d’attirer de nouveaux fans.

Autre innovation, le retour des enjoliveurs, pour augmenter l’appui des monoplaces.

Sans oublier les tous nouveaux pneumatiques Pirelli 18 pouces qui sont sensés permettre de réduire la surchauffe des pneus pour encore une fois diminuer les écarts lors des Grands Prix.

Les contraintes moteur ne changent pas, mais autre nouveauté, les monoplaces rouleront avec un carburant … plus durable !

La réglementation actuelle prévoit que les voitures fonctionnent avec du carburant contenant 5,75 % de bio-composants. A partir de 2022, le ratio de bio-composant augmentera de 10 %.

John ROWBERG

Photos : FIA – F1 -PIRELLI