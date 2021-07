 SAM BIRD, VAINQUEUR À NEW YORK DIMANCHE  PREND LA TÊTE DE LA FORMULE E 2021

Le Britannique Sam Bird du Jaguar Racing, frappe fort à New York et aprés avoir signé la pole, en remportant ensuite la onzième manche du Championnat du Monde de la Formula E, succès qui lui permet de prendre la tête du classement provisoire des pilotes.

Nick Cassidy, le Néo-Zélandais de l’équipe Virgin Racing et Antonio Felix Da Costa, le Portugais du DS TECHEETAH, complétant le podium

Sam Bird qui à l’arrivée, confiait :

« Vous n’abandonnez jamais, vous poussez toujours avec l’équipe, vous croyez toujours en vous-même, vous croyez en la voiture et vous exécutez simplement le plan. Et c’est exactement ce que nous avons fait. C’était juste absolument parfait aujourd’hui. Je suis tellement fier de tout le monde. »

L’un qui rit, le vainqueur, l’autre qui pleure, l’ancien double Champion, le Français, Vergne !

Déjà avec un problème de pédale d’accélérateur en qualification qui ne lui a pas permis de participer à cette séance des chronos, Jean-Éric Vergne de l’équipe DS TECHEETAH, est ensuite resté bloqué sur la grille de départ et ne marque aucun point après sa deuxième place d’hier samedi.

Jean-Éric Vergne : « Cette journée est enfin terminée… Je n’ai pas pu me qualifier à cause d’un problème électrique et je n’ai pas pu prendre le départ suite à un autre problème que nous n’avons pas encore identifié. C’est ce qu’on appelle une mauvaise journée »

Mais le Français, souhaitait toutefois rester optimiste.

« Notre voiture se comportait bien ce week-end et je suis certain que nous reviendrons plus forts à Londres. On n’a pas engrangé les points nécessaires, mais tout reste possible. Il faut maintenant le temps de digérer et nous serons prêts à nous battre lors des quatre derniers rendez-vous. »

L’autre pilote Français Norman Nato se classe, lui, la septième places et marque six points.

Les classements pilotes et équipes sont toujours aussi serrés. Sam Bird prend la tête devant le Champion en titre Antonio Felix Da Costa et le Néerlandais Robin Frijns. Virgin Racing s’empare de la tête du classement par équipe, avec deux points devant DS TECHEETAH.

LA COURSE

« It’s coming home » pour Sam Bird après sa victoire à New York dans la onzième manche du Championnat du Monde de Formula E 2021.

Parti en pôle et suivi par son coéquipier chez Jaguar Racing, le Néo-Zélandais Mitch Evans, Sam aura maîtrisé sa course du début à la fin pour signer sa onzième victoire en Formule E, sa deuxième victoire en E-Prix cette saison et devenant aussi, le premier pilote de l’Histoire de la Formule E à remporter trois courses sur le même circuit !

Cette victoire place Bird en tête du Championnat du monde des pilotes avec 81 points. Nick Cassidy et Antonio Felix Da Costa complètent un podium qui semblait promis à Mitch Evans faisant la quasi-totalité de la course en deuxième position avant de frotter le mur dans les derniers tours. Il termine finalement au treizième rang.

Virgin Racing est désormais en tête du Championnat du monde des équipes avant sa prochaine course à domicile à Londres.

Le Français Jean-Éric Vergne, a entraîné l’entrée de la safety car dès le premier tour, après n’avoir pu démarrer de la grille de départ.

Le double Champion n’a donc pas pu confirmer après son podium d’hier mais il reste cependant dans la course au titre, avec sa sixième place au classement provisoire, à seulement 13 points du leader Bird.

Le duo de l’équipe Porsche, Pascal Werhlein et Andre Lotterer s’adjuge les quatrième et cinquième places de cet E-Prix de New York, tandis qu’Edoardo Mortara du Venturi Racing, leader avant le double-header New-yorkais, reste dans la course au titre malgré un week-end médiocre.

Prochain rendez-vous pour la Formule E, revient les 24 et 25 juillet pour l’E-Prix de Londres et les manches 12 et 13 du Championnat du monde 2020-2021.

Peter GRISWOLD

Photos : FORMULE E – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE NEW YORK

1 – Sam Bird (Jaguar) Jaguar, les 37 tours, en 46’15″909

2 – Nick Cassidy (Audi) Virgin à 4″167

3 – Antonio Felix da Costa (DS) DS Techeetah à 4″840

4 – Pascal Wehrlein (Porsche) Porsche à 7″154

5 – André Lotterer (Porsche) Porsche à 7″762

6 – Alexander Sims (Mahindra) Mahindra à 16″286

7 – Norman Nato (Mercedes) Venturi à 24″983

8 – Robin Frijns (Audi) Virgin à 25″084

9 – Alex Lynn (Mahindra) Mahindra à 25″405

10 – Max Guenther (BMW) BMW Andretti à 26″009

11 – Sergio Sette Câmara (Penske) Dragon à 26″341

12 – Stoffel Vandoorne (Mercedes) Mercedes à 30″781

13 – Mitch Evans (Jaguar) Jaguar à 30″957

14 – Lucas di Grassi (Audi) Audi Abt à 31″970

15 – Sébastien Buemi (Nissan) Nissan e.dams à 32″985

16 – Jake Dennis (BMW) BMW Andretti à 35″692

17 – Edoardo Mortara (Mercedes) Venturi à 35″924

18 – Nyck de Vries (Mercedes) Mercedes à 36″339

19 – Oliver Rowland (Nissan) Nissan e.dams à 51″384

20 – René Rast (Audi) Audi Abt à 59″694

21 – Tom Blomqvist (NIO) NIO à 1’05″327

22 – Joel Eriksson (Penske) Dragon à 1’07″701

MEILLEUR TOUR: Mitch Evans, en 1’10″050

ABANDONS

30° tour : Oliver Turvey

1° tour : Jean-Éric Vergne

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISIRE 2021

1.Bird : 81 points – 2.Felix da Costa et Frijns : 76 – 4.Mortara : 72- 5.Cassidy : 70 – 6.Vergne : 68 – 7.Rast : 61 – 8.Evans : 60 – 9.Wehrlein : 60 – 10.De Vries : 59