PETIT D’UN … PETIT DIXIÈME DEVANT FRANTZ À LA BROQUE!

La 20ème édition de la Course de Côte de La Broque vient, qu’on se le dise, de nous offrir un dénouement absolument ‘Hitchcockien !

En effet, lors de l’ultime confrontation, la dernière montée, Sébastien Petit est venu coiffer Cyrille Frantz … d’un infime petit dixième de secondes, lequel lui a in extremis permis de remporter cette manche Alsacienne du Championnat de France de la Montagne 2éme division..

Dans la catégorie Production, Yannick Poinsignon a une fois encore parfaitement dominé son sujet et il impose sa BMW M3 E92.

Il était dit que Cyrille Frantz marquerait de son empreinte cette édition 2021 de la Course de Côte de La Broque. Dès la première séance d’essais, le pilote d’Ornans se portait au commandement, en signant déjà le meilleur chrono au volant de son Osella PA30. Il devançait alors Sébastien Petit de quatre dixièmes.

Pour Kevin Petit, par contre le week-end débutait franchement mal. Victime d’une panne au niveau de la courroie d’alternateur, il voyait déja d’entrée sa participation compromise.

Mais fort heureusement immédiatement son équipe réagissait et allait fort heureusement lui permettre de rouler et de participer à la seconde montée des essais chronométrés, où il réalisait, sur une piste humide sur le haut du tracé tout simplement le meilleur chrono !

Au cumul des deux montées de ces essais, Cyrille Frantz et son Osella pointaient aux commandes,, précédant la Nova Proto NP01 de Sébastien Petit et la Norma M20 FC de Patrik Zajelsnik.

Dimanche matin, Cyrille Frantz reprenait la course à son compte en se montrant le plus rapide lors de la première montée. Et si l’ambulancier d’Ornans n’améliorait pas à l’occasion de la deuxième ascension, il se voyait néanmoins à nouveau crédité du meilleur temps et il pointait donc en haut du classement provisoire !

Auteur des meilleurs temps des deux premières montées de course, ces performances de Cyrille Frantz semblaient lui ouvrir la victoire finale …

Mais La troisième et dernière montée allait se révéler la plus rapide, et Sébastien Petit réalisait un excellent chrono en 58’’252, lequel lui offrait in-extremis la victoire finale !

Restait à patienter et à attendre l’ultime passage de Cyrille Frantz qui signait, lui, un 58’’367. Hélas pas suffisant…

Car pour un tout petit dixième, le pilote d’Ornans se voyait privé de la victoire.

Kevin Petit après son succès en Andorre et ses deux podiums consécutifs à La Pommeraye et à Vuillafans, se retrouve une nouvelle fois sur le podium, décrochant la troisième place

Victorieux de l’édition 2019, le Slovène Patrik Zajelsnik termine à la quatrième place avec sa sa Norma M20 FC.

Au cinquième rang, on pointe Marc Pernot qui s’impose du côté des Protos 2 litres, classe dans laquelle il devance William et Nicolas Poulet. Du côté des 3 litres, c’est Olivier Berreur qui impose sa Norma.

POINSIGNON VICTORIEUX EN PRODUCTION

A l’occasion de cette épreuve Alsacienne, Yannick Poinsignon a particulièrement brillé dans cette 20ème édition de la Course de Côte de La Broque. Le ‘voisin‘ Vosgien s’offrant la totalité des meilleurs chronos, samedi durant les essais et dimanche sur les trois montées de course ! Et naturellement la victoire finale

Déjà vainqueur au volant de sa BMW M3 E92, le week-end précédent à Vuillafans, la deuxième manche du Championnat de France de la Montagne, Yannick Poinsignon récidive dans cette épreuve de 2ème Division, inscrivant pour la 1ére fois, son nom au palmarès de La Broque.

Effectuant son retour, Philippe Schmitter immédiatement retrouvé ses automatismes et il termine second avec sa Renault R.S 01, à seulement huit dixièmes de Yannick Poinsignon.

Le Belge Loïc Cordier complétant le podium au volant de sa Porsche 911.

Leader du Championnat de France de la Montagne 2ème Division avant cette Course de Côte de La Broque, Stéphane Garcia accentue un peu plus son avance en terminant en tête des pilotes engagés sur ce Championnat.

Il décroche la quatrième place au volant de sa Peugeot 308 Cup.

Cinquième, Frédéric Santarelli impose sa Porsche 911 turbo dans le Groupe GT Sport en devançant la BMW 135 I bi-turbo de Joël Richard.

François LEROUX

Photos : Eric BROCARD