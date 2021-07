A GOODWOOD PREMIERE SORTIE POUR LE FUTUR 4X4 ENEOS GRENADIER!

Le futur INEOS Grenadier fait des débuts dynamiques au Goodwood Festival of Speed, avec une escorte à deux roues !

Le tout nouveau 4X4 a en effet été rejoint par les cyclistes professionnels de l’équipe INEOS Grenadiers sur la célèbre course de Goodwood

Avec au volant, Esteban Gutiérrez, l’un des pilotes de réserve de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1, dont INEOS, est l’un des solides partenaires

A Goodwood, ce samedi 10 juillet 2021, l’INEOS Grenadier a effectué sa toute première sortie à l’occasion de l’emblématique Festival of Speed de Goodwood, avec le soutien de la grande famille INEOS.

Le nouveau 4×4 était effectivement accompagné d’un peloton de cyclistes de l’équipe INEOS Grenadiers.

Parmi ceux qui représentaient l’équipe cycliste INEOS Grenadiers dans le peloton figuraient le médaillé d’or Olympique Britannique, Owain Doull, la star Belge montante, Laurens De Plus et le Champion Britannique de course sur route, Ben Swift.

Et au volant du Grenadier, le Mexicain Esteban Gutiérrez, membre de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1.

En plus de sa première sortie dynamique, il s’agissait également de la première apparition en public de l’intérieur nouvellement dévoilé du Grenadier.

Mark Tennant, directeur commercial d’INEOS Automotive, expliquait :

« C’est formidable d’être au Festival of Speed ​​et de voir le Grenadier évoluer sur cette montée mythique, une autre étape importante dans notre programme de développement »

Avant d’indiquer :

« Clairement, nous ne cherchions pas à Goodwood, à battre des records de vitesse, mais nous avons été ravis de l’opportunité qui nous a été donnée de montrer le véhicule, dans la foulée de la révélation de l’intérieur la semaine dernière et tout aussi ravis de l’accueil que nous avons eu des spectateurs de Goodwood ».

L’intérieur de l’INEOS Grenadier est spécialement conçu pour offrir l’espace, la fonctionnalité et la polyvalence que les propriétaires recherchent dans un 4X. Partant d’une feuille blanche, la conception intègre également intelligemment la technologie moderne et le confort attendus d’un véhicule pour les années 2020 et au-delà.

Les visiteurs du Festival of Speed ​​peuvent voir le Grenadier dans le First Glance Paddock de l’événement, où le tout-terrain bénéficie d’une présence remarquable aux côtés de Supercars et de Coupés de luxe.

Précisons enfin que les précommandes ouvriront en octobre 2021 et les que les toutes premiéres livraisons débuterons à partir de juillet 2022.

John ROWBERG

Photos : CONSTRUCTEUR

NOTRE ARTICLE PRÉCÉDENT

http://www.autonewsinfo.com/2020/12/09/ineos-confirme-lachat-du-site-de-production-de-lusine-de-hambach-a-mercedes-benz-345167.html