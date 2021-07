ERIC CAMILLI ET SA CITROEN C3 PH SPORT VICTORIEUX DU ROUERGUE AVEYRON OCCITANIE A RODEZ

A l’issue d’un 47ème Rallye de l’Aveyron Rouergue Occitanie, à rebondissements, Éric Camilli remporte sa première victoire en ‘Championnat de France des Rallyes’ et fait coup double rn s’emparant de la tête du Championnat, à la suite du retrait et de l’abandon au cours de l’ES3, du leader le déjà triple Champion, Yoan Bonato

A Rodez, Camilli l’emporte en devançant à l’arrivée, Quentin Giordano et William Wagner, ce dernier qui retrouve le chemin du podium.

Même s’il a profité de l’abandon prématuré de Yoann Bonato dès l’ES3 – lequel est d’ailleurs … le 3ème consécutif sur l’épreuve Aveyronnaise – et de la faute de Quentin Giordano dans l’ES9, alors qu’il occupait le commandement provisoire, Éric Camilli signe néanmoins une très belle première victoire en Championnat de France des Rallyes.

Second de l’épreuve d’ouverture au Touquet, suis ensuite quatrième dans les Vosges, le Niçois est enfin récompensé de tous ses efforts et du travail accompli. Le binôme formé avec Christopher Guieu à ses côtés dans la Citroën C3 a enfin prouvé son efficacité !

Auteur de huit des douze meilleurs temps en spéciale, Quentin Giordano semblait pourtant lui se diriger – après le retrait de Bonato- vers une première victoire, presque promise jusqu’à cette maudite ‘ES9’ où il cumulait une sortie de route, suivi d’une crevaison…

Dès l’ES10, le Nancéen a toutefois entamé au volant de sa Volkswagen Polo, une magnifique remontée qui l’a mené et conduit de la cinquième à la deuxième place du podium, agrémentée en outre, d’une troisième victoire consécutive en Trophée Michelin R5.

Le jeune William Wagner fait quant à lui son retour sur le podium général, après les Vosges en 2019, et sur la seconde marche du Trophée Michelin R5, grâce à un parcours sans faute et malgré quelques soucis pour régler sa Citroën C3.

Très à l’aise tout au long de cette épreuve et sur le podium provisoire jusque l’ultime spéciale, Ludovic Gal termine finalement à la quatrième position et.. à huit petits dixièmes du Top 3. Il complète le podium du Trophée Michelin R5.

Quant à Jordan Berfa, il boucle le Top 5 de cette 47ème édition du Rallye ‘Aveyron Rouergue Occitanie’. La présence de sa mère ce weekend dans le baquet de droite semble avoir donné confiance et sérénité au Champion de France des Rallyes Terre 2017.

Dans le Championnat de France 2 Roues Motrices, après une victoire au Touquet et un abandon dans les Vosges, Cédric Robert a de nouveau été intouchable !

Le plus rapide dans les 12 ES au volant de son Alpine A110, le triple vainqueur du ‘Rouergue’ (2002, 2003, 2010) remporte donc cette deuxième victoire en 2 Roues Motrices, devant Nicolas Hernandez et Stéphane Lefebvre qui profite de l’abandon de Julien Saunier sur problème mécanique entre les ES 10 et 11.

Ce nouveau succès est doublé pour Cédric Robert par la victoire en Trophée Michelin ‘hors R5’ où il devance Grégory Fontalba et Patrick Benne, au volant d’une Alpine A110 et d’une Peugeot 208 Rally4.

Guillaume Canivenq est le 3ème vainqueur cette saison du Clio Trophy France, devant les vainqueurs du Touquet, Thomas Chauffrey, et des Vosges Romain Di Fante.

Pour la première manche du tout nouveau Trophée Alpine Elf Rally, Nicolas Hernandez profite de l’abandon du leader Julien Saunier pour s’imposer, devant Loïc Panagiotis et Michel Bonfils.

Florent Todeschini remporte une nouvelle victoire dans le ‘Championnat Junior’ avec pas moins de huit meilleurs temps des ES.

A l’issue d’un très bon weekend, Victor Deygas et Jordan D’Agostino s’offrent leur premier podium dans le Championnat Junior au volant des Ford Fiesta R2J.

Après l’abandon des deux Championnes de France, Alison Viano et Pauline Dalmasso, Sarah Rumeau s’impose dans le Championnat de France Féminin dès son troisième rallye.

PAROLES DE PILOTES

Éric Camilli (Citroën C3, PH SPORT By Minerva Oil),vainqueur :

« Nous sommes vraiment ravis. Je n’ai pas de mot. Je remercie PH Sport et tous mes partenaires. Christopher a vraiment fait un super boulot tout au long du weekend. Notre première victoire en CFR, c’est fabuleux. On n’était pas venus ici avec de la prétention, c’est magnifique. »

Quentin Giordano (Volkswagen Polo, Sarrazin Motorsport), deuxième :

« C’est le jeu. Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. J’ai été déconcentré. Ensuite on a tout essayé, on a attaqué et sur la dernière spéciale on est remonté deuxièmes. »

William Wagner (Citroën C3, PH SPORT By GT2i), troisième :

« On n’a pas trop calculé, mais on termine 3ème ! On s’est bien battus malgré les soucis rencontrés, mais on n’a rien lâché. Merci à tout le monde. »

LE BILAN DU ROUERGUE

12 épreuves spéciales

Meilleurs temps : Bonato – 2, Camilli – 2, Giordano – 8

Leaders : Bonato / ES1-ES2, Giordano / ES3-ES8, Camilli / ES9-ES12

LE CLASSEMENT FINAL DU 47ème RALLYE AVEYRON ROUERGUE OCCITANIE

1.Camilli-Guieu (Citroën C3, PH SPORT By Minerva Oil) en 1h55’51s6

2.Giordano/Parent (Volkswagen Polo, Sarrazin Motorsport) à 1’40s9

3.Wagner/Millet (Citroën C3, PH SPORT By GT2i) à 1’52s

4.Gal/Combe (Volkswagen Polo, Sarrazin Motorsport) à 1’52s8

5.Berfa J./Berfa N. (Hyundai i20) à 2’14s4

6.Roche P./Roche M. (Citroën C3, Team FJ) à 3’17s3

7.Rouillard/Gamboni (Skoda Fabia) à 3’39s5

8.Robert/Duval (Alpine A110, Team Bonneton HDG) à 3’55s5

9.Potty/Roche Y. (Ford Fiesta, TM Compétition by Racing Lubes) à 6’03s0

10.Leduc/Giraldo (Citroën C3, CHL Sport Auto) à 7’35s5

PRINCIPAUX ABANDONS

Jean-Michel Da Cunha (Citroën C3, CHL Sport Auto) : sortie de route dans ES1, Éric Mauffrey (Skoda Fabia) : sortie sans gravité dans ES1, Yoann Bonato (Citroën C3, CHL Sport Auto), Romain Durant (Ford Fiesta R2J) : sortie sans gravité dans ES9, Pauline Dalmasso (Peugeot 208 Rally 4) : sortie sans gravité dans ES9, Romain Roche (Citroën C3) : sortie sans gravité dans ES9, Louis Constant (Ford Fiesta R2J) : sortie sans gravité dans ES10, Julien Saunier (Alpine A110, Sébastien Loeb Racing – Bardhal) : mécanique entre ES10 et ES11, Jean-Laurent Chivaydel (Ford Fiesta, Sarrazin Motorsport) : sortie de route dans ES11, Anthony Fotia (Renault Clio RS Line) : sortie de route sans gravité dans ES12.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Au Rallye du Mont-Blanc Morzine, du 2 au 4 septembre prochain.

François LEROUX

Photos : DPPI- TEAMS