DERNIÈRES COURSES CE WEEK END POUR LE CIRCUIT D’ALBI DANS LE TARN

‘Vas savoir Charles’ l’aurait dit le regretté Jean Gabin!

Cela fait un certain temps que le circuit d’Albi situé au nord de Toulouse dans le département du Tarn, et que gère Didier Sirgue, épaulé par Greg Raimondis, est régulièrement menacé de fermeture

Après de multiples plaintes à répétition, déposées pour nuisances sonores, le circuit d’Albi voit désormais la totalité de ses activités sportives et économiques (courses- entraînements) sérieusement menacées.

En effet, il semble bien que cette fois-ci, la menace soit sacrément inquiétante et sérieuse…

Le circuit d’Albi vit effectivement et ce depuis plusieurs années sous la menace permanente de lourdes mesures administratives de limitations de ses activités, et carrément même de leur interdiction totale, à cause des nuisances sonores autour du tracé du Séquestre qui se trouve au sein de l’aéroport Albigeois.

Les responsables du circuit qui appartient d’ailleurs à la municipalité d’Albi, est donc sans cesse attaqué et actuellement poursuivi par une association de 44 riverains, curieusement soutenue par la Préfecture du Tarn et la Mairie de Séquestre qui jouxte la piste !

L’association ARAS, regroupe 44 riverains du circuit, qui a porté plainte et le tribunal de police d’Albi a condamné le 18 janvier 2021, le gestionnaire du circuit à 71.300 € d’amende et de dommages et intérêts.

La direction du concessionnaire du circuit DS Events, a immédiatement interjeté appel de ce jugement, contestant le fait que 40 des 44 plaignants aient « intérêt à agir » conformément à la Loi.

Un nouveau procès est prévu pour se tenir au mois de novembre prochain devant la Cour d’Appel de Toulouse.

Entre-temps le Conseil d’Etat qui reste la plus haute juridiction administrative de France, a pris un arrêt validant l’homologation décernée au circuit d’Albi en 2019.

Question tout de même ? Comment des riverains qui ont acquis à vil prix des terrains ou des maisons justement situés à proximité du circuit et donc en toute connaissance des possibles nuisances, peuvent t’ils ensuite se retourner et attaquer les dirigeants du circuit, qui lui existe depuis sa création et son ouverture … en 1962 ?

La 1ére compétition au circuit du Séquestre, se déroulant le 7 septembre 1962 !

QU’IL NOUS SOIT PERMIT D’ÉCRIRE QUE C’EST TOUT SIMPLEMENT TOTALEMENT ABSURDE… ET IRRESPONSABLE !

Et ce d’autant plus que pour bien démontrer et prouver leur bonne volonté dans cette affaire, les dirigeants du circuit, depuis deux ans, ont édifier un mur de 180 m de long et de 4 mètres de haut, dans le but de protéger les plus proches voisins du circuit du Séquestre.

Des travaux qui semblaient indispensables pour le renouvellement de l’homologation de la piste.

e mur a été terminé à la fin de l’année 2020, mais si l’on écoute les plaignants son efficacité (-7db constatés) est jugée insuffisante…

DS Events, la société que dirige Didier Sirgue, le concessionnaire du circuit, s’est depuis – encore une preuve de sa bonne foi – engagé à y ajouter une casquette sur le sommet du mur et ce avec pour objectif de mieux concentrer et renvoyer le bruit vers la piste du circuit du Séquestre !

A ce sujet parmi la bonne cinquantaine de circuits en France, le circuit d’Albi est actuellement celui qui subit le plus de contraintes administratives…

Car en ce début d’été 2021, le circuit d’Albi, subit de nouveaux tracas car il est maintenant mis en demeure de faire encore plus d’efforts.

Et surtout alors que se déroule ce week-end des 10 et 11 juillet, le Grand Prix Automobile Historique d’Albi, Il risque une fermeture administrative et ce … dès ce lundi 12 juillet !!!

En tout cas et a minima, Greg Raimondis le directeur du circuit du Séquestre d’Albi, devra en attendant restreindre ses activités, avant au mieux une énième tentative d’une éventuelle conciliation, ou au pire d’un nouveau rendez-vous judiciaire.

Et, à ce jour, Didier Sirgue qui a la responsabilité de diriger le fonctionnement du circuit, indique, qu’en plus d’avoir procéder à l’édification d’un mur antibruit – ce qui a un coût – et conformément aux exigences des plaignants, d’avoir aussi déjà supprimer de son calendrier initial 2021, les activités sportives les plus bruyantes, telles que les épreuves de drifts et les courses moto, réduisant également le nombre de ses manifestations !

La Mairie d’Albi, propriétaire du circuit, soutient, elle DS Events dans sa volonté de vouloir défendre une activité économique qui génère actuellement tout de même … 9 millions d’€ de revenus annuels et qui emploie plusieurs dizaines de personnes.

Ajoutons et précisons encore (voir lien) que le circuit d’Albi s’est vu récompenser tout dernièrement, le samedi 26 juin par le Président de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) Jean-Louis Blanc et labellisé ‘LIEU DE L’HISTOIRE AUTOMOBILE’.

En France, le circuit d’Albi est celui qui subit le plus de contraintes administratives puisqu’il se situe dans le tissu urbain d’une commune celle du Séquestre, qui s’est développée ces dernières années, s’étendant tout autour de la piste.

Reste une question, quelles seront les prochaines étapes ? Assisteront nous à de nouveaux rebondissements ?

Une chose est sure, il faudrait tout de même un peu de bon sens et de logique dans cette pitoyable et lamentable affaire, ou les 44 riverains se comportent comme des IRRESPONSABLES… qui ne manquent pas de culot !

OUI, cela à un nom… des PROFITEURS !

Eux qui se sont installés en toute connaissance de cause, achetant répétons-le, leurs terrains et maisons ? à des conditions sacrément avantageuses, vu la proximité du circuit…

Gilles GAIGNAULT

Photos : Claude MOLINIER – Antoine CAMBLOR- FRANCE ROUTES