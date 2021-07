RETOUR ENVISAGÉ DU MONDIAL DE L AUTO DE PARIS EN 2022… OUI MAIS ?

Paris Automotive Week 2022

Le MONDIAL DE L’AUTO et le salon EQUIP AUTO se rassemblent et annoncent le lancement de la Paris Automotive Week à l’automne 2022.

Le MONDIAL DE L’AUTO et le salon EQUIP AUTO sont de retour en 2022. Les deux événements phares de la filière automobile se rassemblent et se tiendront simultanément, à l’automne 2022, sous la même bannière : Paris Automotive Week.

Confronté à des défis historiques, le secteur automobile est plus que jamais tourné vers l’avenir, à travers des investissements sans précédent dans le véhicule du futur, pour une mobilité durable, connectée et accessible à tous. Ces derniers mois, les consommateurs ont démontré partout dans le monde leur attachement aux moyens de transports individuels, et, après les périodes successives de confinement, ils n’ont jamais été aussi attachés à la liberté de se déplacer, à la liberté de mouvement.

Forte de ses grands groupes, constructeurs et équipementiers, de dimension mondiale, mais aussi de ses sous-traitants, de ses sociétés d’ingénierie, startups et de l’ensemble des entreprises de la distribution et de la réparation, l’industrie automobile et plus largement celle de la mobilité en France est l’un des quatre plus grands acteurs au monde et un moteur d’innovation dans notre pays.

C’est dans ce contexte que la filière automobile française se réjouit d’annoncer le retour du MONDIAL DE L’AUTO et du Salon EQUIP AUTO à l’automne 2022. Pour la première fois, les deux événements phares du secteur automobile, l’un grand public, l’autre professionnel, se rassemblent sous une même bannière en créant la Paris Automotive Week qui se tiendra, Porte de Versailles, du 17 au 23 octobre 2022.

Le MONDIAL DE L’AUTO aura lieu du 17 au 23 octobre et constituera le temps fort grand public cette grande semaine consacrée à l’automobile. Une plateforme digitale sera lancée dans les prochains jours : elle rassemblera des contenus multimédias automobiles et mobilités et permettra dans un deuxième temps aux visiteurs français et internationaux de s’inscrire et de retrouver l’ensemble des informations nécessaires.

EQUIP AUTO, qui se tiendra du 18 au 22 octobre, est l’événement international de référence BtB pour l’après-vente et les services liés à la mobilité connectée. Il sera exclusivement réservé aux professionnels qui auront accès simultanément au MONDIAL DE L’AUTO.

Cette semaine de l’automobile du 17 au 23 octobre 2022, à Paris Porte de Versailles, s’articulera autour d’une série d’événements, de prises de parole inspirantes et d’essais. Elle constituera une première dans le monde réunissant professionnels et grand public, et sera l’occasion pour la filière automobile de partager avec les Français, journalistes et visiteurs du monde entier, sa vision d’avenir de l’automobile et de la mobilité.

Conjointement Luc Chatel, Président de la PFA et Claude Cham, Président d’honneur de la FIEV, Président de la SAS EQUIP AUTO, indiquent :

« Après deux ans de pandémie, devant les défis historiques qu’affronte l’industrie automobile, nous rassembler en un même lieu, s’est imposé à nous comme une évidence. C’est ainsi qu’est née : « Paris Automotive Week », afin que Paris soit, pendant une semaine, la vitrine, le laboratoire et le forum de l’automobile et des mobilités du XXIème siècle.Une semaine, durant laquelle la France accueille le monde entier pour réaffirmer l’importance majeure d’une industrie au cœur d’innovations qui dessinent la mobilité durable du futur.Tout en restant fidèles à leurs fondamentaux, les deux salons se devaient de construire ce nouvel événement international, ouvert au grand public, aux professionnels et aux décideurs »

Reste UNE question… LA bonne question :

Quelle sera l’attitude des constructeurs, sachant que lors des dernières éditions du MONDIAL DE L’AUTO de PARIS, ils étaient de plus en plus nombreux à renoncer à y exposer leurs modèles, estimant que cette ‘ GRANDE MESSE ‘ de l’Automobile n’était plus d’actualité et coûtait une fortune…

Et, parmi eux ces absents (14 marques), citons Aston Martin, Ford, Volkswagen, Jaguar, Lotus, Maserati, Mazda, Nissan, Opel, Bentley, Lamborghini et Rolls, ce qui n’est tout de même pas rien !

A suivre

François LEROUX