PREMIÈRES VICTOIRES POUR JAMIE CHADWICK ET ALICE POWELL, EN W SERIES EN AUTRICHE

Le Championnat des monoplaces féminin, des W Séries (W pour woman) reprend et redémarre cette année, après son annulation l’an dernier, pour le motif bien connu de la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus…

Rappelons que cette série FIA, est née en 2019 et qu’à l’issue de sa première saison, c’est la Britannique Jamie Chadwick qui avait été sacrée Championne, au terme de la dernière manche, disputée sur le circuit Anglais de Brands-Hatch, le dimanche 11 août 2019

Épreuve remportée par sa compatriote Alice Powell (1ére femme à triomphé en Angleterre dans une course de Formule Renault avant de décrocher le titre), devant la Finlandaise Emma Kimilainen et la Néerlandaise Beitske Visser. La Championne Chadwick, ne se classant que quatrième !

Au Championnat, Jamie totalisait 110 points (3 poles-2 victoires) et devançait Visser, sa dauphine avec 100 pts et Powell, troisième avec 76 points. Top 5 pour l’Espagnole Garcia et pour la Finlandaise Kimilainen, avec 55 et 53 points.

Cette année la W Séries est couplé avec des Grands Prix de F1 et les deux premières manches se sont donc déroulées sur le Red Bul Ring de Spielberg, a l’occasion des GP de Styrie et d’Autriche, les 26 juin et 3 juillet derniers.

Et à l’addition de ces deux courses d’ouverture du calendrier W Séries 2021, c’est la Championne en titre qui occupe le commandement du classement général provisoire, avec 1 victoire, obtenue dans la deuxième manche et une septième place lors de la 1ére, comptant 33 points.

Elle précède deux autres Anglaises, Sarah Moore (deux et quatre) qui possède 30 points et Alice Powell (1ére et huit) troisième avec 29 points

François LEROUX

Photos : W SERIES

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE 2021 DES W SERIES

1.Chadwick : 33 points – 2.Moore : 30 – 3.Powell : 29 – 4.Sidorkova : 22- 5.Wohlwend : 16 – 6.Kimilainen : 15 – 7.B.Garcia : 14 – 8.Marti : 12 – 9.Tomaselli et Koyama : 10 – 11.Eaton : 8 – 12.Rdest : 2– 13.Agren : 1.

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE DES W SERIES LE 3 JUILLET

1 – Jamie Chadwick en 31’33”119

2 – Irina Sidorkova à 6”606

3 – Emma Kimilainen à 6”929

4 – Sarah Moore à 22”939

5 – Bruna Tomaselli à 25”183

6 – Abbie Eaton à 26”075

7 – Nerea Marti à 26”485

8 – Alice Powell à 26”735

9 – Belen Garcia à 27”244

10 – Fabienne Wohlwend à 27”535

11 – Beitske Visser à 27”764

12 – Marta Garcia à 29”526

13 – Sabré Cook à 30”793

14 – Ayla Agren à 30”895

15 – Vicky Piria à 40”964

16 – Jessica Hawkins à 42”921

17 – Gosia Rdest à 43”716

18 – Miki Koyama à 1 tour

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DES W SERIES LE 26 JUIN

1 – Alice Powell en 32’07”801

2 – Sarah Moore à 0”743

3 – Fabienne Wohlwend à 6”609

4 – Belen Garcia à 7”224

5 – Jessica Hawkins à 10”387

6 – Miki Koyama à 10”707

7 – Jamie Chadwick à 11”265

8 – Nerea Marti à 11”666

9 – Irina Sidorkova à 12”159

10 – Gosia Rdest à 13”727

11 – Ayla Agren à 15”352

12 – Bruna Tomaselli à 16”685

13 – Beitske Visser à 18”429

14 – Emma Kimilainen à 18”817

15 – Sabré Cook à 19”198

16 – Abbie Eaton à 27”915

ABANDONS

Vicky Piria

Marta Garcia