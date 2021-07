FERRARI DÉVOILE SON NOUVEAU SIMULATEUR A MARANELLO

Le nouveau simulateur de la Scuderia Ferrari est dans ses nouveaux locaux . L’aménagement de l’installation et la mise en service du simulateur ont été achevés cette semaine dans un nouveau bâtiment situé entre le siège de la Gestione Sportiva à Maranelloet la piste de Fiorano.

Dans les semaines à venir, les travaux de calibrage seront effectués puis, à un moment donné en septembre, après la pause estivale imposée par la réglementation sportive, le vrai travail commencera, soutenant la phase de conception de la voiture de la future saison 2022.

Le nouveau simulateur est absolument à la pointe dans le domaine de la simulation de la dynamique des véhicules et reproduit dans un environnement à 360°, la latence la plus faible et la plus grande bande passante de repérage de mouvement de tous les simulateurs de mouvement disponibles sur le marché.

Il est basé sur un tout nouveau concept, résultat d’une collaboration entre la Scuderia Ferrari et Dynasma, une société indépendante basée au Royaume-Uni et dirigée par l’ancien ingénieur Ferrari, Ash Warne. Il a été développé exclusivement pour l’équipe de Maranello.

Gianmaria Fulgenzi, responsable de la chaîne d’approvisionnement de la Scuderia Ferrari, nous explique :

« La simulation et la technologie numérique vont jouer un rôle de plus en plus important dans le développement d’une voiture de Formule 1 et nous pensons avoir fait le meilleur choix possible, en nous concentrant sur la création d’un outil qui nous permettra de faire un saut générationnel dans ce secteur. »

Et il précise :

« Pour le produire, nous avons choisi Dynasma, une entreprise jeune et dynamique. Il a fallu deux ans pour terminer ce projet et maintenant nous sommes prêts à commencer à l’utiliser sur le projet 674, qui est le nom donné à la future monoplace de GP qui sera produite sur la base du nouveau règlement technique qui entrera en vigueur en 2022.

Ash Warne, PDG de Dynasma, indiquant, lui :

« Toute mon expérience en Formule 1 m’a appris que les simulateurs de mouvement n’étaient tout simplement pas assez réalistes ou réactifs. Nous avons mis en place Dynisma pour changer cela et avec pour mission de créer le simulateur le plus immersif au monde et d’élargir l’accès aux meilleurs générateurs de mouvement réactifs et haute fidélité que les pilotes et les ingénieurs pourraient souhaiter. »

Et il conclut :

« Nous sommes fiers que notre première commande le soit pour l’équipe de sport automobile la plus célèbre et la plus respectée au monde et c’est la preuve que Dynasma a créé des technologies de pointe. Nous avons rompu les conventions et redéfini le secteur en abordant le problème d’une manière entièrement nouvelle. »

À propos de Dynasma

Dynasma, est une société indépendante, qui a été fondée en 2017 par Ashley Warne, ingénieur expérimenté en simulateur de conduite de F1, qui dirigeait auparavant les efforts de développement des simulateurs de Ferrari et de McLaren.

Dynasma a développé une approche unique de la génération de mouvement haute performance. La gamme de générateurs de mouvement (DMG) de Dynasma offre une bande passante élevée, une faible latence et une simulation de mouvement à grande excursion, offrant des capacités de simulation de conduite de pointe.

Gianpietro CERVONIA

Photos : DYNASMA