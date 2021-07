MONDIAL WEC 2021, LE JAPON ANNULÉ… IL Y AURA DEUX COURSES À BAHREÏN !

Et encore une mauvaise nouvelle concernant les sports mécaniques et toujours pour le même motif, cette satanée pandémie du Coronavirus qui pollue l’organisation des plus grands évènements mondiaux et naturellement sportifs…

Ainsi en moins de vingt-quatre heures, on a appris successivement la fin du Silk Way Rally qui s’arrête en Sibérie, la frontière avec la Mongolie s’étant fermée soudainement. Puis dans la foulée l’annulation des Grands Prix d’Australie de Formule 1 et du MotoGP, et enfin celle de la manche Japonaise du mondial WEC.

Et ce jeudi pour couronner le tout, le CIO à son tour, a lui, confirmé que les JO (Jeux Olympiques) décalés l’an dernier, et qui débutent dans quinze jours, se dérouleraient à … huis clos !!!

Bref, cette affaire de crise sanitaire ne cesse depuis un an et demi de nous empoisonner la vie !

Dans la foulée des JO, les organisateurs du Championnat du monde d’endurance WEC, annoncent donc aujourd’hui l’annulation des 6 Heures de Fuji, épreuve qui aurait dû être la cinquième manche de la saison 2021 du Championnat du Monde d’Endurance WEC.

La raison de cette annulation est bien sûr toujours la même, la pandémie du Coronavirus COVID-19 qui continue de sévir un peu partout à travers le monde.

Les restrictions d’entrée sur le territoire Japonais sont devenues bien trop complexes et contraignantes…

Du coup, les promoteurs du WEC ont sagement préféré annuler la manche Nipponne, et de la remplacer par une seconde épreuve qui se déroulera sur la piste du circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn !

Une première épreuve d’une durée de Six heures sera donc organise le 30 sur ce tracé Bahreïni, une semaine avant la finale du Championnat WEC 2021 sur cette même piste, les Huit Heures de Bahreïn, déjà prévue au calendrier le 6 novembre 2021.

Pierre Fillon, Président de l’ACO explique :

« La situation toujours instable nous impose d’être particulièrement souple dans notre organisation. Après concertation avec l’ensemble des parties prenantes et au regard de la situation sanitaire, nous avons pris la décision de ne pas nous rendre au Fuji. Par conséquent, une seconde manche sera organisée à Bahreïn, afin de conserver le format initial du Championnat. Je tiens à remercier très sincèrement nos homologues Japonais, particulièrement mobilisés pour tenter de maintenir cet évènement. Nous les retrouverons avec beaucoup de plaisir en 2022. »

Quant à Frédéric Lequien, le Directeur Général du WEC, lui il précise :

« À notre grand regret, nous n’avons eu d’autre choix que d’annuler notre étape Japonaise du Championnat du Monde WEC, suite aux difficultés logistiques et aux restrictions de déplacements liées à la pandémie. Nous avons décidé de remplacer Fuji par une deuxième course à Bahreïn, ce que nous croyons fermement être l’option la plus sûre pour tous. En ces circonstances et dans l’impatience d’y retourner à l’avenir, je souhaiterai remercier Eijiro Haraguchi, Président du Fuji International Speedway, ainsi que toute son équipe pour leur excellente coopération. Par ailleurs, je souhaite également exprimer notre gratitude au Sheikh Salman et à son équipe pour nous recevoir à deux reprises cette saison, lesquels offrent toujours un accueil chaleureux, et je suis confiant dans le fait qu’un double rendez-vous à Bahreïn est la solution idéale compte tenu du climat actuel. »

François LEROUX

Photos : WEC