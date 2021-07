44 VOITURES EN PISTE EN ELMS AUX 4 HEURES DE MONZA

Quatrième manche de l’ELMS (European Le Mans Series) 2021, et aussi dernière course avant les 24 Heures du Mans (21-22 août), les 4 Heures de Monza, auront lieu ce dimanche 11 juillet.

Le plateau comprendra 44 voitures, 31 équipes et 127 pilotes représentant 32 nations en provenance des quatre coins du monde.

Le contingent italien sera conséquent avec six voitures, seize pilotes et bien sûr six Ferrari 488 GTE Evo en catégorie LMGTE.

LMP2 : G-Drive Racing ajoutera-t-elle une nouvelle victoire italienne à son palmarès ?

Avec 19 voitures, ce sera le plateau LMP2 le plus important vu en ELMS depuis 2018.

Neuf engagés en catégorie Pro-Am.

JOTA, Realteam Racing et Racing Team Nederland font leur retour en ELMS dans le cadre de leur préparation en vue des 24 Heures du Mans. Le Champion ELMS LMP2 2016, le Néerlandais Giedo van der Garde sera au volant de l’Oreca N°92 de Racing Team Nederland, aux côtés de Frits van Eerd.

Les 4 Heures du Castellet ont été marquées par la dixième victoire au général de G-Drive Racing en ELMS. Trois d’entre elles ont été remportées à Monza (2017, 2018 et 2019).

Deux pilotes italiens figurent au sein du plateau LMP2 : Francesco Dracone et Sergio Campana, au volant de l’Oreca-Gibson N°35 du BHK Motorsport.

Après leur cinquième place au Castellet, Robert Kubica, Louis Deletraz et Yifei Ye avec leur Oreca N°41 du Team Belge WRT , sont toujours en tête du classement général provisoire avec 60 points. Mais leur avance sur l’équipage de l’Aurus N°26, formé de Roman Rusinov, Nyck de Vries et Franco Colapinto du G-Drive Racing, n’est plus que de trois points.

A ce sujet, Mikkel Jensen remplacera Nyck de Vries sur l’Aurus N°26, tandis que le Colombien Juan Pablo Montoya rejoindra l’équipage de l’Oreca N°21 de l’écurie US du DragonSpeed.

La seconde Aurus, la N°25 de G-Drive Racing est toujours leader de la catégorie Pro-Am. John Falb et Rui Andrade comptent 61 points, précédant de neuf unités, la paire Salih Yoluc et Charlie Eastwood sur l’Oreca N°34 du Racing Team Turkey, ainsi que François Hériau, Jean-Baptiste Lahaye et Matthieu Lahaye,les pilotes de l’Oreca N°29 d’Ultimate, tous ex æquo avec 52 points.

LMP3 : Cool Racing augmente son avance après trois courses

Seize LMP3 seront en piste en Italie.

Deux voitures (Eurointernational et 1 Aim Villorba Corse) et cinq pilotes porteront les couleurs italiennes à domicile à Monza.

Après leur deuxième place au Paul Ricard, Nicolas Maulini, Matt Bell et Niklas Kruetten, le trio de la Ligier N°19 du Cool Racing, a porté à 27 points leur avance en tête du classement général provisoire. Les trois comptent actuellement 68 points, et Laurents Hörr 41, après avoir signé en France en compagnie de Jean-Philippe Dayrault, la première victoire LMP3 de DKR Engineering en ELMS.

L’ancien pilote en Moto GP, Mattia Pasini sera une nouvelle fois au volant de la Ligier-Nissan N°14 d’Inter Europol Competition. L’Italien aura pour objectif de surpasser son meilleur résultat de la saison, qui est pour l’heure une cinquième place au Red Bull Ring.

Les autres pilotes transalpins du plateau LMP3 sont Andrea Dromedari et Jacopo Baratto avec la Ligier N°11 de chez Eurointernational, Alessandro Bressan et Damiano Fioravanti et leur Ligier N°18 du 1 Aim Villorba Corse.

LMGTE : Porsche ou Aston Martin battront-ils Ferrari à domicile ?

Neuf voitures constitueront le plateau LMGTE aux 4 Heures de Monza.

Quatre voitures, deux équipes (Iron Lynx et AF Corse) et neuf pilotes représenteront l’Italie dans l’arène et le Temple de la Vitesse.

Six Ferrari, deux Porsche et une Aston Martin seront encore une fois à la lutte.

Ferrari a jusqu’à maintenant remporté les trois premières manches de l’ELMS 2021 déjà disputées, grâce aux 488 GTE EVO N°80 d’Iron Lynx et N°88 de la Scuderia AF Corse.

Après s’être adjugé leur deuxième victoire de la saison au Castellet, Matteo Cressoni, Rino Mastronardi et Miguel Molina qui se partagent le volant de la Ferrari N°80 Iron Lynx comptent 65 points, et 14 d’avance sur la Ferrari N°55 de Duncan Cameron, Matt Griffin et David Perel du Spirit of Race.

Ajoutons qu’une autre Ferrari d’Iron Lynx, la N°60, sera pilotée par le seul équipage 100 % italien du plateau: Claudio Schiavoni, Giorgio Sernagiotto et Paolo Ruberti.

Ancien lauréat de la Coupe du Monde Endurance FIA des Pilotes GT en Championnat du Monde FIA WEC, Gianmaria Bruni sera associé sur la Porsche N°77 de Proton Competition au Champion LMGTE en titre de l’ELMS, Christian Ried, ainsi qu’à Cooper McNeil.

Vainqueur de la deuxième manche de cette saison 2021, Alessio Rovera sera aux côtés des Champions en titre LMGTE Am du FIA WEC, les Français François Perrodo et Emmanuel Collard, au volant de la Ferrari N°88.

Andrea Fontana avec la Ferrari N°66 du JMW Motorsport et Manuela Gostner qui pilote la Ferrari N°83 d’Iron Lynx, seront également en piste à Monza pour leur course à domicile.

Quatrième manche de l’ELMS 2021 (European Le Mans Series), les 4 Heures de Monza se dérouleront du 9 au 11 juillet.

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR