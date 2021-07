MOTOGP 2021 : AUSTRALIE « OUT », NOUVEAU CALENDRIER

L’annulation de l’Australie c’était en fait programmé depuis très longtemps puisque les Australiens avaient décidé de fermer leurs frontières jusque fin 2022.

C’est donc tout sauf une surprise, il y en a en revanche une vraie, dans ce pays qui compte un tiers des habitants de la France mais sur une surface quatorze fois plus grande, qui s’est cru protégé par son insularité et son inflexibilité, seulement 7% de la population est vaccinée mais le virus repart à cause des variants à la mode.

Les vaccinations ont été faires à l’Astra Zeneca dont on sait aujourd’hui qu’il protège moins contre les mutations du virus, bilan tout le monde se rue sur les maigres stocks de vaccins Pfizer et ce phénomène est surnommé « Hunger Games » du nom d’un film de science-fiction qui évoque une survie par élimination, le mot Hunger en anglais signifie la faim.

Comme quoi les « Ozzies » ne manquent pas d’humour s’ils manquent de vaccins…

Bref GP condamné et il est très étonnant que l’on ait attendu aussi longtemps pour le confirmer.

Un point positif cette année on emmerdera pas les manchots (Phillip Island est surnommé « Penguin Island« …

L’Argentine sera annulée pour cause de virus et aussi parce que le circuit a flambé, le circuit indonésien n’est pas homologué et semble t’il pas terminé, il fallait donc trouver une solution de remplacement.

Que j’ai annoncée, il y a un gros bout de temps, je ne suis pas devin mais il fallait juste réfléchir un peu, par un deuxième GP au Portugal., sur ce magnifique circuit de Portimao.

Hélas il est au bout du monde ce circuit, tout au sud du pays, mais là ce sera un avantage.

Parce qu’en cette période très avancée de l’automne, il y a aura peu d’endroits roulables en Europe…

Donc USA le 3 octobre, ce retour-là est génial, on y verra peut-être encore un Marquez royal car c’est un circuit anticlockwise, à gauche, puis on resserrera les GP lointains, Thaïlande le 17 octobre et la Malaisie une semaine plus tôt que prévu le 24 octobre, on revient en Europe pour Portimao le 7 novembre et Valence le 14 novembre.

On peut aussi imaginer que les courses en Extrême Orient soient aussi susceptibles d’annulation, en ce qui concerne le virus les décisions se font partout au jour le jour, auquel cas on ne fera peut-être pas un triple GP à Portimao mais Jerez en revanche est tout près…

Voilà, on a toujours pour l’instant 19 GP au programme et merde au virus !

Jean Louis BERNARDELLI