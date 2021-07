ENCORE UN WEEK-END DIFFICILE AU GRAND PRIX D’AUTRICHE POUR L’EQUIPE ALPINE

FERNANDO MARQUE UN NOUVEAU POINT APRÈS UNE PRESTATION SÉRIEUSE EN AUTRICHE…

Le pilote Espagnol de l’équipe Alpine F1 Team, Fernando Alonso a inscrit un point bien mérité au Grand Prix d’Autriche, après un final palpitant à Spielberg.

Son équipier, le jeune Français Esteban Ocon, a hélas été contraint, lui, à l’abandon après un malencontreux incident au premier tour.

Fernando a dû puiser dans ses ressources pour ravir la dixième place à la Williams d’un sensationnel George Russell, à quatre tours de l’arrivée dans un duel passionnant entre les deux pilotes, l’ancien et le jeune.

Sur une stratégie audacieuse avec un seul arrêt pour passer des pneumatiques médiums aux durs, Fernando parvenait à suivre son plan de marche tout en prolongeant sa série d’entrées dans les points commencée il y a désormais quatre courses.

L’après-midi d’Esteban s’achevait dès le troisième virage d’une épreuve comptant soixante-et-onze tours. Coincé entre la Haas de Mick Schumacher et l’Alfa Roméo d’Antonio Giovinazzi, le Français ne pouvait éviter un contact endommageant sa suspension avant droite et l’obligeant à abandonner.

Esteban Ocon qui confiait à son retour au stand :

« Nous avons joué de malchance en devant nous arrêter prématurément aujourd’hui. Je ne pouvais pas faire grand-chose en étant pris en sandwich entre Mick [Schumacher] et Antonio [Giovinazzi] au troisième virage. C’était un incident de course et ce genre de choses arrive quand on s’élance du fond de grille. Il y a toujours des opportunités de se battre, mais cela expose davantage aux contacts et aux ennuis. C’est comme si l’équipe et moi n’avions absolument aucun répit en ce moment. Nous allons remettre les compteurs à zéro et nous préparer en vue de Silverstone. Nous ne pouvons qu’aller de l’avant. »

Quant à Fernando Alonso, lui il déclarait :

« Les points étaient difficiles à aller chercher aujourd’hui et nous le savions en partant d’aussi loin. Nous sommes satisfaits de ce point même si nous méritions plus ce week-end. Nous avons connu une bataille intense avec George [Russell] cet après-midi et nous avions de meilleurs pneus sur la fin pour parvenir à le dépasser. Parmi les points positifs, nous avons vu de beaux progrès de la part de l’équipe et la voiture offrait de bonnes sensations tout au long des trois jours. Je me sens plus en confiance avec la voiture et les pneus, avant de me rendre à Silverstone et j’aime le fait d’être plus compétitif. »

Marcin Budkowski, le directeur exécutif de l’écurie Alpine dressait lui le bil de ce second week-end Autrichien :

« Compte tenu des circonstances, cette dixième place est un résultat correct tant cela s’annonçait difficile de marquer des points en partant quatorzième et dix-septième. Esteban a été pris en sandwich au troisième virage dès le premier tour et la casse de sa suspension l’a contraint à l’abandon. Nous avons très bien exécuté la stratégie à un seul arrêt avec un pit-stop parfaitement exécuté et deux bons relais de Fernando. C’était frustrant de ne pas pouvoir tirer profit de son bon rythme aujourd’hui en raison des qualifications d’hier. Nous avons hâte d’être à Silverstone pour notre deuxième course à domicile et de retrouver la position qui devrait être la nôtre avec nos deux voitures. »

Avant le British GP, prochaine étape, Fernando occupe le onzième rang au classement général provisoire, totalisant 20 points, précédant de deux places son partenaire Esteban Ocon, classé treizième lui, avec 12 points, le Canadien Lance Stroll d’Aston Martin, séparant les deux pilotes Alpine avec 14 points.

Au classement des écuries, Alpine pointe au septième place avec 32 points, derrière Aston Martin qui en compte 44.

Peter SOWL

Photos :TEAM