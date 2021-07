NOUVELLE POLE POUR LE PILOTE PENSKE JOSEF NEWGARDEN À MID OHIO!

Josef Newgarden signe une troisième pole position consécutive en IndyCar Series ce samedi lors de la manche de Mid-Ohio.

Belle série pour le pilote Américain de l’écurie de Roger Penske, Josef Newgarden, lequel en ce début d’été, enchaîne les poles position comme des perles alors que nous atteignons déjà la mi-saison en Championnat IndyCar !

En effet, Newgarden signe une nouvelle pole, sa troisième d’affilée à l’occasion des qualifications de l’épteuve de Mid-Ohio.

Anecdote, depuis six ans et la saison 2015, Josef Newgarden est le premier pilote à obtenir et décrocher trois poles de suite !

Josef Newgarden s’offrant avec 1‘06,6739, le meilleur chrono, devançant son compatriote Colton Herta de seulement 31 millièmes de seconde.

Josef Newgarden qui indiquait, une fois connu cette pole :

« C’est plus serré que ce que j’aurai souhaité. C’est l’Indycar. C’est Mid-Ohio. C’est toujours extrêmement serré ici, si difficile. Je pense que je me suis qualifié trois fois deuxième ici. Et, je le répète, c’est vraiment à chaque fois toujours super serré à la fin des chronos. »

Le défi consiste désormais à confirmer en course cette pole en victoire. Car à Detroit, il a perdu la victoire qui lui tendait les bras en toute fin de course dans et ce après avoir mené 67 des 70 tours face au jeune Mexicain de McLaren, Pato O’Ward .

Ensuite, à Elkhart Lake sur le tracé de Road America, le pilote Penske a rencontr un problème de boite de vitesses dans les deux derniers tours, pépin qui le privait incroyablement de nouveau de la victoire alors qu’il avait mené 32 des 55 tours.

Alors qu’en sera-t’il ce dimanche lors de cette manche de Mid-Ohio ?

Newgarden s’élancera avec à ses côtés Colton Herta.

Le Suédois Marcus Ericsson et son équipier chez Penske, l’Australien Will Power, se partageront la deuxième ligne.

Le Néo-Zélandais Scott Dixon et l’Américain Alexander Rossi seront sur la troisième.

L’Espagnol Álex Palou, l’Américain Graham Rahal, le Canadien James Hinchcliffe et un autre pilote US, Ryan Hunter-Reay complètant le top 10.

Quant aux trois pilotes Français, ils partiront loin sur la grille avec Sébastien Bourdais comme meilleur tricolore en douzième position. Simon Pagenaud, s’élançant quinzième et Romain Grosjean, dix-huitième, lui.

Et qui précède un décevant Pato O’Ward, seulement dix-neuvième de ces qualifications, éliminé des la Q1!

Peter GRISWOLD

LA GRILLE DE DÉPART

1 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 1’06″6739 – Q3

2 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 1’06″6770 – Q3

3 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’07″0723 – Q3

4 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 1’07″1161 – Q3

5 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’07″1358 – Q3

6 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 1’07″2181 – Q3

7 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’06″4883 – Q2

8 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL – 1’06″5946 – Q2

9 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 1’06″6134 – Q2

10 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 1’06″7517 – Q2

11 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 1’06″7671 – Q2

12 – Sébastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’06″9232 – Q2

13 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) – Arrow McLaren – 1’06″7898 – Q1

14 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske – 1’06″7313 – Q1

15 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 1’06″8437 – Q1

16 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’06″7882 – Q1

17 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 1’06″8473 – Q1

18 – Romain Grosjean (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’06″8642 – Q1

19 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) ArrowMcLaren – 1’06″8679 – Q1

20 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL – 1’07″0951 – Q1

21 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’07″5866 – Q1

22 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) RLL – 1’06″9254 – Q1

23 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 1’07″6740 – Q1

24 – Conor Daly (Dallara-Chevy) EdCarpenter – 1’07″0704 – Q1

25 – Jimmie Johnson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’08″4077 – Q1