NOUVEAU TRIOMPHE POUR VERSTAPPEN VICTORIEUX EN AUTRICHE

Max file vers un 3eme succès consécutif

Troisième succès d’affilée pour le Néerlandais Max Verstappen, absolument intouchable et impérial ce dimanche 3 juillet sur le Red Bull Ring où il triomphe et remporte le Grand Prix d’Autriche !

Sa 15eme victoire en carrière en F1 pour le pilote Red Bull, Max Verstappen qui l’emporte en devançant dans l’ordre la Mercedes de Valtteri Bottas et la McLaren Mercedes de Lando Norris

Top 5 pour Lewis Hamilton et Carlos Sainz Jr

Suivent Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Pierre Gasly et Fernando Alonso

Max qui expliquait:

« C’était incroyable pour être honnête, la voiture était surréaliste. C’était très agréable de piloter avec ces pneus, je me suis surpris moi-même de réussir à faire cette course. C’est un incroyable travail réussi par tous, d’avoir été capables de briller à ce niveau. On était arrivés ici en tant que favoris mais ce n’est jamais simple d’assumer ce statut. C’est un énorme travail de l’équipe et de Honda. Ce week-end a été incroyable. J’avais un petit peu d’écart au départ, je savais que si je passais le 1er tour en tête je pourrais faire ma propre course. L’ambiance était folle, voir tous ces fans, tant d’orange dans les tribunes… Dans le dernier tour, et au retour aux stands, il y avait tellement de fumée, c’était fou ! »

Verstappen totalise ce dimanche soir 4 juillet 182 points et il possède 32 points d’avance sur Hamilton qui en compte lui 150 et Red Bull totalise 44 points de plus que Mercedes au classement des équipes.

Hamilton qui lui confiait:

« J’ai déjà dit avant la course que ce serait compliqué de battre Verstappen. Mais c’est frustrant de perdre tellement de performance à l’arrière, et de perdre cette deuxième place. Pourtant je ne sortais pas plus que les autres de la piste dans les virages. Sans ces dégâts j’aurais fini deuxième, facilement. C’était très compliqué. J’étais trop lent, je ne pouvais pas garder Bottas derrière moi donc c’était bien de le laisser passer, pour aller chercher la 2e place pour l’équipe. C’est ce qu’il nous fallait. Je n’attends rien de particulier à domicile à Silverstone, je vais juste tout donner en allant là-bas. Nous sommes loin des Red Bull, ils ont beaucoup amélioré leur voiture et pas nous, donc il faut le faire maintenant.



Quant au surprenant une nouvelle fois Lando Norris, le jeune pilote de McLaren, indiquait lui:



« C’était une bonne course, excitante. Je suis déçu parce qu’on aurait dû finir à la deuxième place. Sergio Perez est sorti lui-même de la piste, je ne l’ai pas poussé donc c’est frustrant. Il est venu à mon niveau et s’est mis tout seul dehors. Je ne sais pas ce qu’il espérait en essayant de prendre l’extérieur, il sait que les voitures sous-virent à cet endroit là. J’aurais pu suivre Bottas même dans sa traînée, c’est bon de savoir qu’on peut suivre à ce niveau. C’est la première fois depuis des années qu’on joue d’égal à égal avec Mercedes et Red Bull



Peter SOWL

Photos : TEAM

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D’AUTRICHE

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 71 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 17″973

3 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) a 20″019

4 – Lewis Hamilton (Mercedes) a 46″452

5 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) a 57″144

6 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) a 57″915 *

7 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) a 1’00″395

8 – Charles Leclerc (Ferrari) a 1’01″195

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) a 1’01″844

10 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) a 1 tour

11 – George Russell (Williams-Mercedes) a 1 tour

12 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) a 1 tour

13 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) a 1 tour **

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a 1 tour

15 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) a 1 tour

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) a 1 tour

17 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) a 1 tour

18 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) a 2 tours

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) a 2 tours

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE APRÈS L’AUTRICHE

1.Verstappen : 182 points – 2.Hamilton 150 – 3.Perez : 104 – 4.Norris : 101 – 5.Bottas : 92 – 6.Leclerc : 62- 7.Sainz Jr : 60 – 8.Ricciardo : 40 – 9.Gasly : 39 – 10.Vettel : 30 – 11.Alonso : 20 – 12.Stroll : 14 – 13.Ocon : 12 – 14.Tsunoda 9 – 15.Raikkonen et Gioviniazzi : 1