AU RALLY SILK WAY, LES MARATHONIENS DE L’ALTAÏ

Alors que le passage en MONGOLIE s’avère – naturellement à cause de la reprise en Russie, de la pandémie du Coronavirus COVID-19 – des plus compliqué et ce pour cause de fermeture soudaine de la frontière MONGOLE avec la RUSSIE, les concurrents du SILK WAY Rally poursuivent le parcours SIBÉRIEN.

Et, le premier acte ce dimanche 4 juillet et sous une chaleur étouffante, le thermomètre atteignant jusqu’à 39°,du volet marathon des 3éme et 4éme étapes, avec ce secteur sélectif tracé au cœur des majestueuses montagnes Sibériennes, nous a déjà valu, quelques rebondissements pour un peloton privé d’assistance ce soir, dans un bivouac isolé au cœur du massif de l’Altaï…

Victime d’une panne mécanique, Ross BRANCH, le pilote YAMAHA, venu de son lointain BOTSWANA, fut le premier à devoir mettre pied à terre, laissant la victoire d’étape et les commandes du général à l’Autrichien Matthias WALKNER de l’écurie Red Bull KTM.

Au lendemain de l’annonce de la modification de parcours de ce SILK WAY RALLY 2021, certains équipages auto ont fait le choix de ne pas prendre le départ de l’étape dominicale, tel le SAOUDIEN Yazeed AL RAHJI.

Voilà qui n’a pas empêché les autres équipages de livrer bataille. Au final, ce sont Denis KROTOV et Konstantin ZHILTSOV et leur MINI JCW Rally – déjà victorieux de la 1ére étape – qui signent le meilleur chrono du jour, après une belle bagarre avec le Buggy CENTURY du très régulier Français Guerlain CHICHERIT – second pour la troisième fois en trois spéciales – et l’autre MINI Russe de Vladimir VASILYEV, troisième du jour et toujours leader au général provisoire.

Quant aux catégories T3 et T4, elles ont fait retentir les premières ‘Marseillaises’ sur ce SILK WAY Rally 2021 !

Jean-Luc PISSON CECCALDI et Jean BRUCY avec leur ZEPHYR de l’écurie PH Sport, remportent l’étape et détrônent le Russe Pavel LEBEDEV de la tête du général des Prototypes Légers (T3), tandis que Matthieu MARGAILLAN et Axelle ROUX avec le CAN-AM, réussissent l’exploit du jour chez les SSV (T4) tout en signant le 5éme chrono au scratch chez les autos.

En catégorie camions, ce sont Andrey KARGINOV, Andrey MOKEEV et Ivan MALKOV avec leur KAMAZ-MASTER, qui prennent leur revanche, laissant à leur équipier Dmitry SOTNIKOV, le soin de conserver la tête du classement général.

MOTOS : BRANCH ABANDONNE, SHORT ET RODRIGUES BOIVENT LA TASSE

Au km 45 de la spéciale d’aujourdhui, le leader du classement général, Ross BRANCH qui roule sur YAMAHA, a donc été contraint à l’abandon, victime d’une panne mécanique. Un peu plus de trente kilomètres plus loin, son équipier Andrew SHORT a, quant à lui, bu la tasse lors d’un passage à gué d’une rivière profonde, concédant près de quarante minutes … après avoir noyé son moteur !

Même déconvenue pour Joaquim RODRIGUES le pilote du Team HERO Motorsports, contraint de démonter sa moto pour en faire sécher les pièces. Le Portugais a finalement pu repartir, mais il concède plus de cinquante -trois minutes au vainqueur du jour, Matthias WALKNER , le pilote KTM. L’Autrichien qui n’a pas connu de problème, malgré la navigation compliquée, remporte non seulement l’étape, mais s’empare également de la tête du général avec 2’23 d’avance sur l’Argentin Franco CAIMI qui pilote l’une des HERO.

En terminant deuxième aujourd’hui, la nouvelle recrue du team HUSQVARNA, l’Américain Skyler HOWES se hisse, quant à lui, à la troisième place du classement général à l’issue de ce premier acte du volet marathon de ce SILK WAY Rally 2021.

AUTOS : CHICHERIT PRIS EN TENAILLE PAR LES MINI

Toujours placés, mais pas encore vainqueurs, Guerlain CHICHERIT et Alex WINOCQ qui roulent avec le Buggy CENTURY CR6 de l’équipe SRT de Mathieu SERRADORI, ont hésité à prendre des risques lors de cette première partie de l’étape marathon.

Pointés en tête lors des premiers kilomètres, les Français ont été contraints d’aller rechercher un way-point manqué, avant d’être retardé par un camion, puis par la poussière de… la MINI de VASILYEV.

Tentantvun dépassement, l’ancien skieur a heurté un rocher, endommageant la direction de la voiture. Pris en tenaille par les MINI Russes, l’équipage Français, particulièrement frustré à l’arrivée, a dû laisser la victoire à la MINI de Denis KROTOV et Konstantin ZHILTSOV, tandis que Vladimir VASILYEV avec l’autre MINI COOPER Countryman, conserve la tête au classement général.

Quatrième de l’étape, Jérôme PÉLICHET et Pascale LARROQUE et leur OPTIMUS RAID LYNX, préservent leurs chances de signer un nouveau podium final sur ce SILK WAY Rally.

PROTOTYPES LÉGERS (T3) : LE ZEPHYR SE REBELLE

Le coup était passé tout près hier samedi. Cette fois Jean-Luc PISSON CECCALDI et Jean BRUCY et leur ZEPHYR PH Sport, n’ont pas fait les choses à moitié ! Ils signent non seulement la victoire d’étape, mais s’emparent également pour trente-sept secondes de la tête du classement général de la catégorie T3, devant les Russes Pavel LEBEDEV et Kirill SHUBIN et leur BRP CAN-AM).

Victorieuses hier, Anastasia NIFONTOVA et Ekaterina ZHADANOVA elles aussi sur BRP CAN-AM, concèdent près d’une demi-heure, sur crevaison.

SSV (T4) : LA MARSEILLAISE POUR MARGAILLAN-ROUX

En prenant le départ de ce SILK WAY, Matthieu MARGAILLAN et Axelle ROUX qui roulent avec un CAN-AM, étaient loin de se douter qu’ils remporteraient une victoire d’étape au sein d’un peloton SSV aussi copieusement garni.

Et même si le leader de la course, le Russe Sergei KARIAKIN avec son BRP Can-AM, aborda visiblement les pièges de l’Altaï avec une prudence de Sioux, évitant toute prise de risque durant cette première partie d’étape marathon, le duo Français réalise sans doute l’exploit de la journée en signant le cinquième chrono au scratch dans le classement auto.

CAMIONS : LA REVANCHE DE KARGINOV

Sur ce tracé de montagnards, les poids lourds ont roulé sur des œufs pour éviter les pièges. L’étape parfaite donc pour Andrey KARGINOV, Andrey MOKEEV et Ivan MALKOV et leur KAMAZ- MASTER, vraiment malchanceux depuis le départ d’Omsk.

L’ancien vainqueur de l’épreuve a fait parler toute son expérience pour signer une première victoire d’étape devant son équipier Edouard NIKOLAEV, offrant au team KAMAZ-MASTER le premier doublé de ce rallye.

Plus en retrait aujourd’hui, l’autre ‘ vedette’ du clan KAMAZ Dmitry SOTNIKOV , a préservé son nouveau K5 pour conserver la tête du classement général.

Mais La perf du jour, nous vient le Néerlandais Mitchel VAN DEN BRINK. En tractant, Bogdan KARIMOV, la dernière recrue du team KAMAZ-MASTER et Pascal DE BAAR, tous deux bloqués dans un passage de rivière, le plus jeune pilote de ce SILK WAY Rally 2021, a perpétué un esprit de solidarité ancré depuis des lustres dans la catégorie camions.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Frédéric LE FLOC’H – Julien DELFOSSE – DPPI