VERSTAPPEN DOMINE L’ULTIME SESSION LIBRE AVANT LES QUALIFICATIONS

Ce samedi matin et comme la veille lors de la session matinale, c’est le leader du Championnat du monde, le Néerlandais Max Verstappen qui s’est révélé être le plus rapide de cette troisième et ultime séance avant cet aprés midi, les qualifications pour le Grand Prix d’Autriche disputé sur ce même tracé du Red Bull Ring, une semaine aprés le GP de Styrie.

Avec comme meilleur chrono 1’04.591, il précède les deux pilotes Mercedes, avec dans l’ordre Valterri Bottas qui devance Lewis Hamilton – lequel a annoncé en matinée la reconduction de son contrat avec la firme à l’étoile pour deux saison supplémentaires en 2022 et 2023 – le Finlandais étant crédité de 1’05.129, à 0.538 et le Britannique de 1’05.277, à 0.686

Top 5 pour le Français Pierre Gasly et son Alpha Tauri-Honda et pour l’Alfa Roméo de l’Italien Antonio Giovinazzi, respectivement à 0.689 et 0.754, avec 1’05.280 et 1’05.345

Ensuite, on retrouve la première Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz Junior à 0.756 avec 1’05.347, suivi de la seconde Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Pérez, avec 1’05.396 et de la 1ére Alpine de Fernando Alonso,, huitième à 0.843 avec 1’05.434

Enfin, Charles Leclerc et Sebastian Vettel qui fête ce samedi son anniversaire, il est né le 3 juillet 1987 et affiche donc ses 38 printemps, complétant le Top 10, respectivement à 0.893 et 0.951

A retenir le 12éme rang de Tsunoda, le 13éme d’Ocon, les 15éme et 16éme de Norris et Ricciardo dont les McLren-Mercedes sont précédées par la Williams-Mercedes de George Russell!

Peter SOWL

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 3éme SÉANCE DES ESSAIS LIBRES DU GP D’AUTRICHE

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’04″591 – 15 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’05″129 – 22

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’05″277 – 20

4 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’05″280 – 27

5 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″345 – 27

6 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’05″347 – 29

7 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’05″396 – 20

8 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’05″434 – 23

9 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’05″484 – 35

10 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’05″542 – 22

11 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’05″546 – 19

12 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’05″561 – 23

13 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’05″674 – 22

14 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’05″694 – 23

15 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’05″700 – 23

16 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’05″725 – 21

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″747 – 31

18 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’06″078 – 26

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’06″105 – 17

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’06″289 – 28