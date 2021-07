SUCCÈS DE NASR-DERANI ET DE LA CADILLAC ACTION EXPRESS AU GLEN

Une course plus courte et naturellement de ce fait plus ouverte – cette seconde épreuve au Glen étant moins longue que celle des Six Heures le week-end dernier – ne veut pas dire pour autant, moins de stratégie…

C’est en tout cas ce qu’a démontré l’équipe ActionExpress Racing, qui lors de cette deuxième épreuve en moins d’une semaine à Watkins Glen, a profité d’un drapeau rouge en raison du danger d’orages pour devancer tout le monde.

La Cadillac Dallara de la paire Brésilienne formée de Pipo Derani et de Felipe Nasr a en effet battu tous ses adversaires en échelonnant leurs arrêts et en se retrouvant en téte.

Au redémarrage alors qu’il ne restait que 50 minutes sur les 2 Heures 40 minutes de course avant l’arrivée, la totalité des voitures s’est arrêté mais Felipe Nasr a fait un arrêt au stand beaucoup plus court, resortant le premier devant et précédant Renger Van Der Zande avec une autre des Cadillac, celle de l’équipe du Chip Ganassi qui doit se contenter de la deuxième place

Troisième place pour l’Acura des polemen Ricky Taylor et Filipe Albuquerque. En toute fin de course, Albuquerque a décroché la dernière place du podium en dépassant la Cadillac du JDC Miller des duettistes Français, Loïc Duval et Tristan Vautier.

Top 5 et cinquième place finale pour le vainqueur de la manche du Glen, dimanche dernier, la Mazda de l’équipage avec. Oliver Jarvis et Harry Tincknell.

Sixième et dernière place pour la seconde Acura, du Michael Shank, du Français Olivier Pla et de l’Américain Dane Cameron.

En LMP2, succès de l’Oreca 07 de l’équipe PR1-Mathiasen de Keating-Jensen qui l’emporte en précédant deux autres Oreca 07, celles du Team WIN de Thomas-Nunez et celle de l’écurie Tower, avec le Français Gabriel Aubry qui épaulait le Canadien John Farano.

Dans la catégorie des GT, victoire et doublé des Chevrolet Corvette C8.R avec Garcia-Taylor qui triomphent devznt leurs équipiers au volznt de la voiture-sœur, Milner-Tandy

Enfin, en GTD, la victoire revient aux Lexus RC F GT3 du Team Vasser Sullivan qui signent le doublé avec Telitz-Hawksworth et Montecalvo-Veach.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA



LE CLASSEMENT FINAL DE LA SECONDE COURSE DU GLEN

1 – Nasr-Derani (Cadillac DPi) Action Express – 63 tours

2 – Van der Zande-Magnussen (Cadillac DPi) Chip Ganassi à 1”473

3 – Taylor-Albuquerque (Acura DPi) -m Wayne Taylor à 10”315

4 – Vautier-Duval (Cadillac DPi) JDCMiller à 12”025

5 – Jarvis-Tincknell (Mazda DPi) Multimatic à 12”446

6 – Cameron-Pla (Acura DPi) Michael Shank à 15”107

7 – Keating-Jensen (ORECA LMP2 07) PR1 Mathiasen à 4 tours (1er LMP2)

8 – Thomas-Nunez (ORECA LMP2 07) WIN à 4 tours

9 – Farano-Aubry (ORECA LMP2 07) Tower à 4 tours

10 – Robinson-Fraga (Ligier JS P320) Riley à 4 tours (1er LMP3)

11 – Cox-Murry (Ligier JS P320) Riley à 4 tours

12 – Bennett-Braun (Ligier JS P320) Core à 4 tours

13 – Andretti-Askew (Ligier JS P320) Andretti à 4 tours

14 – Garcia-Taylor (Chevrolet Corvette C8.R) GM Corvette à 4 tours (1er LMGT)

15 – Milner-Tandy (Chevrolet Corvette C8.R) GM Corvette à 4 tours

16 – MacNeil-Campbell (Porsche 911 RSR – 19) Proton à 5 tours

17 – LLarena-Lindh (Ligier JS P320) PerfTech à 5 tours

18 – Telitz-Hawksworth (Lexus RC F GT3) Vasser Sullivan à 6 tours (1er GTD)

19 – Montecalvo-Veach (Lexus RC F GT3) Vasser Sullivan à 6 tours

20 – De Angelis-Gunn (Aston Martin Vantage GT3) HOR à 6 tours

21 – Heistand-Westphal (Audi R8 LMS GT3) Peregrine à 6 tours

22 – Morad-de Quesada (Mercedes-AMG GT3) Alegra 6 tours

23 – Bechtolsheimer-Miller (Acura NSX GT3) Gradient à 6 tours

24 – Cosmo-lewis (Mercedes-AMG GT3) Gilbert/Korthoff à 6 tours

25 – Ferriol-Legge (Porsche 911 GT3R) Hardpoint à 6 tours

26 – Kingsley-Farnbacher (Acura NSX GT3) Compass à 9 tours

27 – Sellers-Snow (Lamborghini Huracan GT3) Miller à 15 tours

28 – Goikhberg-Perera (Lamborghini Huracan GT3) GRT à 15 tours

29 – Auberlen-Foley (BMW M6 GT3) -l Turner à 32 tours

30 – Olsen-Cicero (Ligier JS P320) Dawson à 32 tours