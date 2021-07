MAX VERSTAPPEN SIGNE LA POLE DU GP D’AUTRICHE AU RED BULL RING DEVANT LANDO NORRIS

FLASH- FLASH-FLASH

Le Néerlandais Max Verstappen déjà le plus vite lors des Q1 et Q2, décroche à l’issue de la Q3, la pole position de ce Grand Prix d’Autriche ce samedi aprés-midi sur le Red Bull Ring.

Au volant de sa monoplace Red Bull-Honda, le leader du Championnat du monde, précède incroyablement la…McLaren-Mercedes de Lando Norris,second à 48 millièmes et avec lequel il s’élancera depuis la 1ére ligne

Suivent dans l’ordre, la seconde Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Pérez, les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valterri Bottas, les deux Alpha Tauri-Honda de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, la 1ére Aston Martin de Sebastian Vettel qualifié en Q3 pur féter ce jour ses 38 printemps, suivi d’un exeptionnel George Russell qui passe en Q3 et enfin du Canadien Lance Stroll dixième avec la seconde Aston Martin.

Un bel exploit donc pour les deux Britanniques, Lando Norris second au volant de sa McLaren-Mercedes et qui partira lui de la première ligne et aussi pour George Russell, qui se retrouvait pour la toute 1ére fois en Q3 et qui signe finalement un beau neuvième chrono au volant de sa pourtant modeste Williams

Les 5 pilotes éliminés en Q2: Sainz JR, Leclerc, Ricciardo, Alonso et Giovinazzi .

Superbe performance de George Russell qui se qualifie pour la 1ére fois en Q3 signant le dixième temps de cette Q2 au volant de sa Williams- Mercedes

Verstappen à nouveau comme en Q1meilleur temps en 1’03.927, devant les deux Mercdes de Lewis Hamilton et Valterri Bottas, en 1’04.258 et 1’04.376. Belle 4éme place pour Pierre Gasly en 1’04.412 devant Norris 1’04.415

Les 5 pilotes éliminés en Q1: Räikkönen, Ocon, Latifi, Schumacher et Mazepin.

Max Verstappen signe le temps de référence en 1’04.249, devant la McLaren de Lando Norris, second en 1’04.345, à 0.096 et l’Alpine de Fernando Alonso, troisième en 1’04.472, à 0.223. Suivaient, Hamilton et Bottas, à 0.257 et 0.314

Peter SOWL

Photos : TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX D’AUTRICHE

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’03″720 – Q3

2 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’03″768 – Q3

3 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’03″990 – Q3

4 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’04″014 – Q3

5 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’04″049 – Q3

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’04″171 – Q3

7 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’04″273 – Q3

8 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’04″570 – Q3

9 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’04″591 – Q3

10 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’04″618 – Q3

11 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’04″559 – Q2

12 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’04″600 – Q2

13 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’04″719 – Q2

14 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’04″856 – Q2

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″083 – Q2

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″009 – Q1

17 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’05″051 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’05″195 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’05″427 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’05″951 – Q1