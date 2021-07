LEWIS HAMILTON ET MERCEDES PROLONGENT JUSQU EN … 2023 !

C’est à la surprise générale que l’écurie Allemande Mercedes AMG Petronas, a annoncé ce samedi matin au Rd Bull Ring, la prolongation du contrat de son pilote, le multiple Champion du monde – sept titres – Lewis Hamilton et pour … non pas un an mais bel et bien pour deux années supplémentaires!

Franchement pour une surprise cel en est vraiment une…

Lewis Hamilton et Mercedes, la belle histoire va don encore se poursuivre pour une dixième et onzième saison ensemble.. Une longévité qui égale donc celle de l’inoubliabe ‘ Schumi’ Michael Schumacher avec la Scuderia Ferrari (1996-2006).

Patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, l’Autrichien, a ainsi expliqué dans le paddock du Grand Prix d’Autriche:

« Nous apprécions la bataille inouïe qui se dispute cette année au championnat et c’est pourquoi nous voulions également conclure ce contrat tôt, afin de ne pas être distrait par cet objectif de poursuivre ensemble afin que la compétition se déroule birn en piste »

Lewis qui lui indique :

« J’ai du mal à m’imaginer que cela fait déjà neuf ans que je roule avec cette équipe formidable et je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec eux deux saisons de plus. Nous avons accompli tant de choses incroyables ensemble et il nous reste beaucoup de victoires à empocher, sur la piste.».

Et le septuple Champion du monde d’ajouter en précisant :

« Je suis d’ailleurs très fier et reconnaissant du soutien apporté par Mercedes dans ma promotion de la diversité et de l’égalité dans le sport. Je tiens à remercier tous les membres dévoués de Mercedes qui m’ont permis de rendre l’équipe plus inclusive, ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur confiance.

Et Hamilton conclut:

« Nous sommes sur le point de basculer dans une nouvelle ère qui s’annonce enthousiasmante et riche en défis. J’ai hâte de voir ce que nous pourrons y réussir ensemble ».

Reste maintenant une bonne question… Qui épaulera ces deux prochaines années Lewis ?

L’actuel fidèle partenaire le Finlandais Valterri Bottas semble ne plu faire partie des plans futurs du Team de Brackley et selon toute vraisemblance , c’est le pilote Junior Mercedes, actuellement chez Williams-Mercedes, l’espoir Britannique George Russell et qui semble devoir être l’équipier de Lewis à partir de 2022.

Ce serait la logique, lui qui a justement et avec brio remplacé l’an dernier au pied levé Lewis Hamilton, indisponible, au GP de Sakhir le 6 décembre 2020.

Peter SOWL

