MAX VERSTAPPEN A NOUVEAU LE PLUS RAPIDE, AUX 1ers ESSAIS DU GP D’AUTRICHE

Une semaine après le Grand Prix de Styrie remporté par la Red Bull-Honda du Néerlandais Max Verstappen– du nom des montagnes où se situe le circuit du Red Bull Ring – les monoplaces de F1 se retrouvent à nouveau et comme l’année dernière sur ce même tracé, pour cause de crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19, qui provoque l’annulation de nombre d’épreuves hors Europe et pour y disputer donc cette fois, le Grand Prix d’Autriche !

Ce vendredi matin à l’issue de la 1ére session des essais libres, c’est le vainqueur de dimanche dernier et leader du Championnat du monde 2021, Max ‘ la menace’ qui s’est montré le plus rapide avec 1’05″143

Comme il y a huit jours mais plus vite que son chrono du 25 juin où il avait tourné en 1’05″910 !

Et agréable surprise avec les deuxième et troisième temps des deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, respectivement crédités de 1’05″409 et de 1’05″431. A 0.266 et 0.288. Et eux aussi plus rapides que la séance de vendredi dernier, où ils avaient été crédités de 1’06″629 pour le Monégasque (10éme temps) et de 1’06″630 pour son équipier Espagnol (11éme temps)

Top 5 ce matin pour la 1ére des Mercedes, celle du Finlandais Valterri Bottas, à 0.302 avec 1’05″445 et pour la plus vite des Alpha Tauri-Honda du jeune ‘rookie’, le Japonais Yuki Tsunoda cinquième à 0.331, avec 1’05″474.

Suivent un excellent Kimi Raïkkönen avec son Alfa Romeo-Ferrari en 1’05″586 et le Champion du monde en titre, Lewis Hamilton – qui ne survole plus cette saison la F1- et modestement seulement septième avec 1’05″709.

On pointe ensuite dans l’ordre, Sergio Perez et la seconde Red Bull-Honda en 1’05″726, le Français Pierre Gasly et son Alpha Tauri-Honda en 1’05″726 et le Britannique Lando Norris avec la 1ére McLaren-Mercedes en 1’05″880.

Derrière, Esteban Ocon se classe 11éme avec la 1ére des Alpine-Renault avec devant la deuxième McLaren-Mercedes de l’Australien Daniel Ricciardo, 12éme avec 1’06″181

Parmi les pilotes ‘réservistes, le Chinois Guan Yu Zhou au volant de l’Alpine-Renault de Fernando Alonso, signe le 14ém chrono en 1’06″414, Callum Ilott avec l’Alfa Romeo-Ferrari de Giovinazzi le 16éme en 1’06″564 et Roy Nissany au volant de la Williams-Mercedes de George Russell, le 18éme en 1’06″683

Peter SOWL

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DES PREMIERS ESSAIS LIBRES DU GRAND PRIX D’AUTRICHE

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’05″143 – 36 tours

2 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’05″409 – 33

3 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’05″431 – 33

4 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’05″445 – 31

5 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’05″474 – 35

6 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″586 – 28

7 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’05″709 – 32

8 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’05″726 – 31

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’05″726 – 36

10 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’05″880 – 28

11 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’05″980 – 30

12 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’06″181 – 31

13 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’06″203 – 30

14 – Guan Yu Zhou (Alpine-Renault) – 1’06″414 – 29

15 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’06″444 – 28

16 – Callum Ilott (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’06″564 – 23

17 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’06″583 – 29

18 – Roy Nissany (Williams-Mercedes) – 1’06″683 – 34

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’06″978 – 36

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’07″316 – 30