VOXAN ET MAX BIAGGI A L ATTAQUE DE NOUVEAUX RECORDS DU MONDE

La marque de motos électriques Voxan – propriété du spécialiste des véhicules électriques hautes performances, la marque Venturi – se remet en selle et vise de nouveaux records du monde de vitesse.

Après les 11 titres obtenus en novembre 2020 (voir lien), la Voxan Wattman est en cours d’optimisation pour concourir avant la fin de l’année dans la catégorie des moins de 300 kilos.

Cette fois encore, l’ancien multiple Champion du monde moto, l’Italien Max Biaggi, sera aux commandes de l’engin.

Du désert à l’asphalte

Initialement, la Voxan Wattman avait été conçue pour rouler sur le Salar de Uyuni, en Bolivie, le plus vaste désert de sel du monde.

Mais malheureusement, les restrictions liées à la situation sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19, n’avaient pas permis – et ne permettent toujours pas – d’envisager ce lointain déplacement en Amérique du sud !

Dès lors, à l’automne 2020 c’est la piste de l’aéroport de Déols à Châteauroux lequel se situe dans le département de l’Indre dans le centre de la France, qui avait été choisie et d’ici la fin de l’année 2021, c’est sur une autre piste asphaltée que Voxan s’installera.

En préparation à ce nouveau rendez-vous, et afin d’optimiser le comportement de la Wattman sur ce type de revêtement, le moteur et la transmission ont subi quelques modifications et ce, comme à l’habitude, en intelligence avec le partenaire pneumatique Michelin.

Poids et stabilité

La Voxan Wattman devrait passer sous la barre des 300 kilos, ce qui lui permettrait de concourir dans cette catégorie. Le gain de poids est principalement dû à l’adoption d’une nouvelle batterie.

Gildo Pastor, (Président), Franck Baldet (directeur technique) et Louis-Marie Blondel (concepteur de la moto) ont choisi comme partenaire la société SAFT. Cette structure Française, jouit d’une grande expertise en sport automobile ainsi que dans le domaine spatial.

En novembre 2020, en vitesse instantanée, la Voxan Wattman avait atteint 408 km/h. Pour désormais tenter de dépasser cette valeur, le travail de l’équipe d’ingénierie Venturi/Voxan s’est également porté sur la question de la pénétration dans l’air et de la stabilité.

Si les simulations en soufflerie restent fondamentales, le département recherche & développement s’est également tourné vers des spécialistes en simulation de dynamique des fluides et ce, particulièrement pour envisager les très, très hautes vitesses.

Inspirants et inspirés

Max Biaggi, pilote de la Voxan Wattman explique :

« Je n’en reviens pas du travail que nous avons accompli en quelques mois. En novembre dernier, nous nous demandions si nous allions atteindre les 400 km/h alors qu’aujourd’hui cette vitesse est, ni plus ni moins, notre base de travail ! C’est au-delà de cette valeur pivot que nous apprenons et progressons. Vu notre motivation, l’esprit d’équipe qui règne chez Voxan et notre soif de nous dépasser, je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons y arriver »

Pour sa part, Gildo Pastor, Président de Venturi-Voxan, précise encore :

« Tenter de signer de nouveaux records de vitesse à peine 1 an après l’obtention des tout premiers, c’est grisant ! J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe inspirée et inspirante qui a fait de la Voxan Wattman, la moto électrique la plus rapide du monde. 11 records (validés par la Fédération Internationale de Motocyclisme), c’est bien mais… pas assez ! Je veux encore et toujours contribuer à faire progresser la mobilité électrique. »

À propos de Voxan

En 2010, l’emblématique marque de moto Voxan Motors, est rachetée par Venturi. A cette occasion, son Président Gildo Pastor lui fait prendre le virage de la motorisation électrique.

Trois ans plus tard, Venturi présente la Voxan Wattman, symbole du renouveau de la marque ainsi que de ses nouvelles orientations techniques et stylistiques.

En 2019, les équipes entament l’élaboration d’une version hautes performances de la Wattman destinée aux tentatives de records du monde de vitesse.

L’année suivante, avec Max Biaggi à son guidon, la nouvelle Wattman décroche 11 records de vitesse (dans la catégorie ‘moto électrique semi-carénée de plus de 300 kilos’), devenant ainsi la moto électrique la plus rapide au monde.

François LEROUX

Photos : VOXAN