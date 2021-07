LES EQUIPES ITALIENNES IRON LYNX ET PREMA UNISSENT LEURS FORCES

Les équipes de course Italiennes, Iron Lynx et PREMA, ont annoncé aujourd’hui jeudi 1er juillet 2021 qu’elles ont uni leurs forces sous le contrôle de la société Suisse DC Racing Solutions Ltd, devenant ainsi l’un des plus grands groupes internationaux du sport automobile.

Iron Lynx et PREMA concourent avec succès dans plusieurs championnats à l’heure actuelle, en monoplace, en endurance et en GT et il n’y aura donc aucun changement dans les opérations de l’une ou l’autre équipe.

Chez PREMA, la famille Rosin et toute la direction existante resteront en place. Les deux équipes continueront de se spécialiser dans leurs domaines d’excellence au sein du sport et collaboreront sur de futurs projets ambitieux.

L’objectif de l’entreprise est de présenter une plate-forme de course pour les jeunes talents, les pilotes professionnels et les pilotes clients gentlemen, couvrant les courses GT et les monoplaces.

Naturellement, cela profitera également au projet Iron Dames, partie intégrante d’Iron Lynx, offrant encore plus d’opportunités pour guider les femmes pilotes vers le plus haut niveau du sport automobile.

Le directeur de l’équipe Iron Lynx, Andrea Piccini, a indiqué :

« L’opportunité de réunir ces deux équipes est extrêmement positive pour l’industrie et le sport auto. Nous avons maintenant encore plus d’options pour grandir et guider les jeunes conducteurs.

Patron de l’équipe PREMA, Rene Rosin, a expliqué, lui :

« Nous avons déjà identifié des passions et des synergies partagées au sein de PREMA et d’Iron Lynx. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration et d’exploiter les opportunités offertes par le rapprochement de deux organisations aussi performantes. »

Quant à Giacomo Piccini, Racing Advisor pour DC Racing Solutions, qui dirigera le projet, lui il a ajouté :

« Cette structure accélérera le développement des futurs talents de pilote et offrira des opportunités de course dans plusieurs disciplines. »

D’autres annonces seront faites vers la fin de la saison 2021, au cours de laquelle Iron Lynx et PREMA se soutiendront mutuellement dans leur défi pour les Championnats à travers le monde

Gianpietro CERVONIA

Photo: Antoine CAMBLOR – F2 -F3