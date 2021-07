ALGERIA ECO RACE 2021 : LE PARCOURS

C’est évidemment le nec plus ultra cet automne, revenir dans ce désert algérien qui a été notre initiation à tous, nous les pistards. Pourquoi ? C’est probablement que dans le cœur des participants du Paris Dakar (le vrai) ce pays nous a ébloui longtemps au point de le considérer comme le plus beau, le plus secret, le plus attachant.

Le plus grand, le plus désert, le plus tout en fait…

Et puis on sait que le pays a été bouclé par des querelles politico-religieuses, qui ne sont pas terminées d’ailleurs mais qui se déroulent dans l’archi sud du pays, à la frontière malienne, à plus de 1500 km de ce nouveau rallye.

C’est en octobre, du 2 au 12, saison très vivable dans le Sahara, car c’est bien sûr là que l’on ira courir, que se déroulera l’Algeria Eco Race.

Vous verrez ci-dessous le lien pour les inscriptions, la bonne nouvelle est que tous les moyens d‘aventure dans le désert sont admis (euh… ni la marche à pied ni le vélo…) la moto, le quad, les autos en catégorie T1, T2, T3 et T4, le SSV, les camions et la catégorie Xtreme Rider, les motards solitaires à qui Motul propose le transport des bagages et des outils en malle…

Autre bonne nouvelle vous avez encore 15 jours pour bénéficier des tarifs allégés et ça fait du blé, de 1000 à 2800 euro de remise selon la catégorie.

Les tarifs se trouvent sur https://www.algeriaecorace.com/sites/default/files/2021-04/ALG21%20TARIFS.pdf

Et voilà le coup de cœur de cette info, le parcours, on roulera de Souidania à Brezina (580 km) puis Taghit est à 480kim.

L’intelligence absolue de ce rallye raid, outre l’incroyable beauté du Grand Erg Occidental (un erg est une étendue de sable, un reg est recouvert de cailloux) est que plusieurs boucles ont été tracées autour de Brezina et Taghit, ce qui est infiniment plus simple pour les assistances, la sécurité et surtout, surtout, les liaisons quasiment inexistantes…

Voilà, inscriptions sur https://www.algeriaecorace.com/fr

Inratable !

Jean Louis Bernardelli

Photos organisation et DR

Le calendrier de l’Algeria Eco Race 2021

1er mai 2021

Ouverture des engagements

15 août 2021

Clôture des engagements

2 octobre 2021

Vérifications administratives et techniques dans le sud de la France

3 octobre 2021

Embarquement bateau de toute la caravane à Marseille

4 octobre 2021

Débarquement bateau à Alger

Du 5 au 11 octobre 2021

5 étapes dans le Grand Erg Occidental

Transfert aller retour dans le sud

12 octobre 2021

Embarquement bateau à Alger pour Marseille

13 octobre 2021

Arrivée du bateau à Marseille