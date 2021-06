LE NÉERLANDAIS ROBERT DE HAAN, NOUVEAU VOLANT FEED 2021 A MAGNY COURS

Le jeune Néerlandais Robert de Haan, a remporté ce jeudi 30 juin 2021, la seconde édition du Volant FEED, créé il y a deux ans par l’ancien Champion du monde de F1, le Canadien Jacques Villeneuve et son pote de toujours, lui aussi ancien brillant pilote, il a été pilote d’essai et de réserve en F1, chez BAR -Honda, le Français Patrick Lemarié.

Sur la piste du circuit Nivernais de Magny cours, un Néerlandais triomphe donc et succède à un … Hollandais et s’impose donc à nouveau comme en 2019 – l’édition 2020 ayant été annulée pour cause de crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus – prenant la suite de son compatriote Marijn KREMERS, sacré le 12 novembre 2019.

Âgé de 14 ans, Robert de Haan, triomphe en l’emportant devant le jeune Français Elliott Vayron, qui a 15 ans et pour… deux millièmes d’avance !

Ils étaient cette année au départ des sélections, plus de soixante-dix à viser ce Volant FEED, mais pour la grande finale ce mercredi, ils n’étaient plus que six finalistes, dont cinq Français à s’affronter pour tenter de remporter cette deuxième édition du Volant FEED, avec à la clé un joli cadeau, une saison complète pur débuter en monoplace, et offerte au lauréat en Championnat d’Italie de F4 italienne.

Les six finalistes étant les cinq Français, Thomas Scibilia, Elliott Vayron, Nicolas Moreau, Thibault Cazaubon et Enzo Peugeot et donc le Néerlandais Robert De Haan.

Pour information, précisons tout de même que le Volant FEED 2019, Marijn KREMERS, alors âgé lui de 21 ans et qui était Champion du monde en catégorie KZ en karting, aprés quelques courses en F4 sans grands résultats, a rapidement choisi de retourner au kart !

Jacky FOULATIER

Photos : KART MAG