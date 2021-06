AU RALLYE DE LA SOIE, J-2 A OMSK EN SIBERIE, AVEC LES  VÉRIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

OMSK PRÉPARE LE GRAND DÉPART

C’est à OMSK, l’ancienne capitale des Cosaques de Sibérie, que le SILK WAY RALLY s’apprête à écrire le 11éme chapitre de son histoire.

Cette édition 2021 se déclinera en dix étapes et près de 5.300 kilomètres, entre OMSK, au sud-ouest de la Sibérie, et OULAN-BATOR, la capitale de la Mongolie, traversant la SIBÉRIE et la MONGOLIE d’Ouest en Est, franchissant le massif de L’ALTAÏ et une partie du célèbre désert de GOBI.

Un parcours exceptionnel et fascinant, dont les deux tiers seront disputés en spéciale avec des secteurs chronométré et qui serviront d’épreuve marathon, tant pour le Championnat du Monde FIM des Rallyes (motos et quads) que pour la Coupe du Monde FIA des Rallye Tout-Terrain (autos et SSV).

Avant la grande cérémonie de départ de cette 11éme édition du SILK WAY RALLY programmée ce jeudi soir 1er juillet, le compte à rebours est officiellement lancé avec, au programme, deux journées de vérifications administratives et techniques, ces mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet.

DÉBUT DES VÉRIFICATIONS ET MESURES SANITAIRES DRACONIENNES…

Venus des quatre coins du globe, les premiers concurrents moto, équipages auto et camions, ainsi que leurs équipes d’assistance, tout comme nous les représentants des médias, mais auss ceux naturellement de l’encadrement et de l’organisation (photo), se sont soumis depuis le début de la semaine et notre arrivée dimanche dernier en Russie à Moscou, aux indispensables contrôles sanitaires, extrêmement rigoureux. Avec obligation des vaccinations et contrôle tous les trois jours par test PCR formidablement bien organisés sur place.

Et depuis ce mercredi, place désormais pour les concurrents aux vérifications administratives (licences, enregistrements des véhicules, permis de conduire etc.) dans les bâtiments du superbe Centre de Congrès d’Omsk.

Motos, quads, voitures et camions de course sont soumis à une batterie de tests et de contrôles d’équipements de sécurité, en accord avec les réglementations édictées par la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) et la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).

Des fiches médicales aux contrôles techniques, en passant par les diverses modalités administratives, le rituel demeure immuable avant d’affronter l’une des courses parmi les plus exigeantes au monde.

Dans le contexte sanitaire actuel, le SILK WAY RALLY se conforme strictement aux mesures en vigueur dans toute organisation sportive internationale.

Chaque participant, tant comme concurrent que comme suiveur ou membre de l’organisation, subi donc régulièrement les tests prescrits afin de garantir la sécurité sanitaire de l’événement et le bon déroulement de l’épreuve.

GALOP D’ESSAI : TRACÉS SÉPARÉS

Permettant aux concurrents d’effectuer un ultime galop d’essai et de procéder aux derniers réglages avant le départ, des tracés étaient accessibles aujourd’hui entre 9 et 18 heures (GMT+6), à l’Est d’Omsk.

Dessinés sur des pistes en terre, deux secteurs distincts, pour les motos d’une part et les autos et camions de l’autre, ont permis aux concurrents d’effectuer un échauffement particulièrement utile.

PODIUM DE DÉPART : FACE À LA CATHÉDRALE DE LA DORMITION

Ce jeudi 1er juillet, en milieu d’après-midi, le SILK WAY RALLY investira le centre historique d’OMSK.

Le parc fermé, installé sur l’avenue Lénine et rempli progressivement au fur et à mesure des deux journées de vérifications, offrira aux spectateurs l’occasion de venir découvrir les véhicules de course.

Après le traditionnel briefing général, de Vladimir CHAGIN, Directeur général du Silk Way Rally et de Luc ALPHAND, le Directeur sportif de l’épreuve, c’est sur la PLACE SOBORNAYA, face à la majestueuse CATHÉDRALE DE LA DORMITION, ornée de ses dômes bleus et dorés, que les concurrents graviront, dès 19h00, le podium de départ officiel de cette 11éme édition du SILK WAY RALLY.

Avant le grand départ pour une nouvelle aventure dans des contrées exceptionnellement belles, à travers les lointaines – depuis la FRANCE – SIBERIE et MONGOLIE !

OMSK, SES COSAQUES, MICHEL STROGOFF ET DOSTOÏEVSKI

Ville interdite aux visiteurs étrangers jusqu’au début du XXIéme siècle, OMSK on l’a exliqué hier dans notre article précédent, est chargée d’histoire et a nourri l’imaginaire collectif.

Dernière capitale de l’Empire Russe durant la guerre civile, elle est demeurée à jamais celle des redoutables CAVALIERS COSAQUES de Sibérie.

Nichées au confluent des rivières OM et IRTYCH qui la traversent aujourd’hui de part en part avant de rejoindre l’OB et former l’un des fleuves les plus longs du monde se jetant dans l’océan Arctique, OMSK et sa forteresse représentent rappelons-le, à jamais pour les amoureux de littérature et d’aventure, le lieu de naissance de l’aventurier Michel STROGOFF, personnage créé par Jules VERNES.

STROGOFF, le messager Impérial qui dut traverser tout l’empire d’Ouest en Est et affronter les hordes Mongoles pour atteindre IRKOUTSK au terme d’un périple haletant.

OMSK fut également de 1850 à 1854, la ville du bagne du célèbre écrivain Fiodor DOSTOÏEVSKI, qui s’en inspira pour ses œuvres les plus célèbres et dont la ville affiche aujourd’hui fièrement l’effigie et le nom, au cœur de son centre historique…

Gilles GAIGNAULT

Photos : Frédéric LE FLOC’H et Julien DELFOSSE – DPPI