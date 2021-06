MOTOCROSS MONDIAL MXGP 2021 EN ANGLETERRE : VICTOIRES DU FRANÇAIS RENAUX ET DE L’ITALIENCAIROLI

Ce week end il y avait un MotoGP aux Pays-Bas remporté par le Français Fabio Quartararo, plus l’autre tricolore Loris Baz qui courait l’une des manches du Championnat Superbike aux USA (neuf heures de décalage) plus le divorce de Maverick Vinales et Yamaha, on en a beaucoup parlé ce week end à Assen mais la confirmation n’est sortie que lundi matin.

En plus sur le site de MXGP, les photos disponibles sont arrivées avec un paquet de retard et le cross sans images c’est inimaginable.

Bon on y va…

Cairoli est un peu au motocross italien ce que Rossi est au MotoGP, il cherche désespérément son dixième titre.

Mais à la différence de Valentino Rossi, il lui arrive encore de gagner des GP et c’est ce qui s’est passé ce week end à Matterley Basin dans le sud de la Grande Bretagne, près de Southampton.

Bon il est dans les premiers au général mais le titre ne sera vraiment pas facile, encore que dans cette discipline, ça se fasse un peu par éliminations au fil des blessures…

Bref, même après cette victoire il est quatre au général derrière le Slovène Gajser (Honda), le Hollandais Herlings et le Français Febvre.

Cela dit, il y a deux manches par GP, Cairoli a moins de trente points de retard sur Gajser, donc l’espoir est toujours là.

A propos du Français Romain Febvre, pour ceux qui ne suivent pas intensément le cross, Romain est le seul pilote tricolore, à avoir été titré en cylindrée 500/MXGP…

A l’époque, il roulait pour Yamaha et depuis il est passé chez Kawasaki, et en ce week end anglais, avec une septième et une deuxième place il loupe le podium à deux petits points près !

Grrrr !

MX2 : MAGNIFIQUE VICTOIRE DE MAXIME RENAUX

Ce jeune pilote Français qui roule chez Yamaha a fait beaucoup de bons résultats en 2020 dans la catégorie MX2 mais la course au titre d’un autre tricolore, Tom Vialle a un peu éclipsé ses perfs!

Certes, on en est seulement au deuxième Grand Prix de l’année, mais enfin c’est carrément prometteur, avec une première et une deuxième place, il gagne le général due ce British GP.

Tom Vialle n’a pas pu répliquer, il s’est blessé durant la semaine avant le GP, je l’ai dit en Motocross, sport le plus violent de tous, on gagne quand on ne se fait pas mal.

Du coup, si l’Espagnol Fernandez est leader au général, Maxime a eu un coup de mou en Russie pour le premier GP de l’année, mais il est deuxième au général à cinq points du leader.

Les Français Vialle et Benistant sont huit et neuf au général du mondial.

Prochain GP en Italie le 4 juillet.

L E GP DE FRANCE 2021 A LACAPELLE MARIVAL

A propos, le Grand Prix de France aura finalement lieu à Lacapelle-Marival, les 9 et 10 octobre.

Un circuit qui a déjà organisé des Championnats du monde mais pas dans les grosses catégories.

On est dans le Lot, un coin superbe mais un peu perdu, c’est souvent le cas dans le motocross, au sud de Brive la Gaillarde, au nord de Cahors, tout près de Rocamadour.

Bref, il y a un très chouette voyage à faire même pour ceux qui n’habitent pas le coin.

C’est Saint Jean d’Angely qui avait été d’abord choisi par la FFM mais le club Angérien n’était pas sûr d’avoir le droit à une jauge pleine (essentielle pour le club qui dépense des fortunes pour préparer ses superbes GP depuis des années).

La jauge d’équilibre est entre 35.000 et 40.000 spectateurs, ce qui est colossal.

St Jean a donc dû abandonner le projet, avec beaucoup de tristesse mais pour un truc aussi énorme qu’un GP mondial, la recette « public » est essentielle.

C’est un très beau circuit, très apprécié des pilotes français ou étrangers qui y ont déjà posé les tétines.

Jean Louis BERNARDELLI

Photos: MXGP, Pascal HAUDIQUERT et DR