KYLE BUSCH REMPORTE LA SECONDE COURSE DE POCONO EN NASCAR SÉRIES

On peut dire, écrire et l’affirmer, c’est ben … à l’économie de carburant que s’est finalement jouée la deuxième course de Pocono en NASCAR Cup Series et dans cette fine stratégie c’est Kyle Busch et son staff qui se sont montré et révélé qu’ils étaient bien les plus malins et excellents calculateurs !

C’est en effet un magnifique travail de l’ensemble de son équipe qui a permis et offert à Kyle Busch de triompher ce dimanche sur le Pocono Raceway.

Tous les membres sans exception méritent ce succès, de l’ingénieur responsable de la télémétrie et par conséquent l’homme des calculs de consommation de carburant, aux mécaniciens et notamment celui qui a tenté de réparer le levier de vitesse bloqué, tout le Team a eu sa charge de travail et à la fin peut se vanter d’avoir un peu de cette victoire.

Et ce d’autant plus que William Byron à deux tours du damier et Denny Hamlin peu avant le drapeau blanc ont dû eux repasser par leurs stands afin d’ajouter quelques litres du précieux carburant qui allait incontestablement venir à manquer, leurs bolides n’allant pas jusqu’à l’arrivée !

Pendant ce temps-là, Kyle Busch reste lui en piste et à l’économie c’est bien lui qui va gagner décrochant sa deuxième victoire de la saison en NASCAR Cup Series.

Et Pourtant il revient de loin le gaillard…

EXPLICATION

Sur ce tracé où le passage de vitesses est franchement fréquent, Kyle Busch s’st soudainement retrouvé avec une boite, bloqué en quatrième vitesse…

Mais c’était mal connaitre Kyle Busch qui dépourvu d’embrayage avec cette satanée boite bloqué en quatrième n’a pas baissé les bras, ni le rythme non plus !

Kyle Busch qui lâchait :

« Nous avons tenté la meilleure stratégie possible. Il n’y avait plus d’embrayage. C’est une nouvelle victoire ici à Pocono et franchement celle la elle fait du bien. Lors des restarts, il fallait calculer pour se retrouver à pleine vitesse quand le peloton passait sur la ligne. »

Sous le damier, Kyle Busch franchit donc finalement la ligne d’arrivée en vainqueur et ce avec une confortable avance de plus de huit secondes d’avance sur Kyle Larson. Brad Keselowski récoltant lui la troisième place devant Kevin Harvick et Bubba Wallace qui termine cinquième.

Ryan Blaney, Alex Bowman, Ryan Preece, Tyler Reddick et Joey Logano complètant le top 10.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE POCONO

1 – Kyle Busch (Toyota) Joe Gibbs – 140 tours

2 – Kyle Larson (Chevrolet) Hendrick – 140

3 – Brad Keselowski (Ford) Penske – 140

4 – Kevin Harvick (Ford) Stewart-Haas – 140

5 – Bubba Wallace (Toyota) 23XI – 140

6 – Ryan Blaney (Ford) Penske – 140

7 – Alex Bowman (Chevrolet) Hendrick – 140

8 – Ryan Preece (Chevrolet) JTG – 140

9 – Tyler Reddick (Chevrolet) Childress – 140

10 – Joey Logano (Ford) Penske – 140

11 – Martin Truex Jr (Toyota) Joe Gibbs – 140

12 – William Byron (Chevrolet) Hendrick – 140

13 – Austin Dillon (Chevrolet) Childress – 140

14 – Denny Hamlin (Toyota) Joe Gibbs – 140

15 – Daniel Suarez (Chevrolet) Trackhouse – 140

16 – Aric Almirola (Ford) Stewart-Haas – 140

17 – Michael McDowell (Ford) FrontRow – 140

18 – Matt DiBenedetto (Ford) Wood Brothers – 140

19 – Chris Buescher (Ford) Roush – 140

20 – Kurt Busch (Chevrolet) Chip Ganassi – 140

21 – Chase Briscoe (Ford) Stewart-Haas – 140

22 – Ryan Newman (Ford) Roush – 140

23 – Corey LaJoie (Chevrolet) Spire – 139

24 – Cole Custer (Ford) Stewart-Haas – 139

25 – Justin Haley (Chevrolet) Kaulig – 139

26 – Ross Chastain (Chevrolet) Chip Ganassi – 139

27 – Chase Elliott (Chevrolet) Hendrick – 139

28 – Cody Ware (Chevrolet) Ware – 139

29 – BJ McLeod(i) (Ford) LiveFast – 138

30 – James Davison (Chevrolet) Ware – 137

31 – Erik Jones (Chevrolet) Petty – 136

32 – Christopher Bell (Toyota) Joe Gibbs – 135

33 – Quin Houff (Chevrolet) Starcom – 135

34 – Anthony Alfredo (Ford) FrontRow – 134

35 – Josh Bilicki (Ford) Ware – 132

36 – Garrett Smithley (Chevrolet) Ware – 122

37 – Timmy Hill (Toyota) MBM – 113

38 – Ricky Stenhouse Jr (Chevrolet) JTG – 111

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DE LA NASCAR

1.Hamlin : 761 points – 2. Larson : 759 – 3. Byron : 690 – 4. Logano : 651 – 5. Kyle Busch : 650.