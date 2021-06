VICTOIRE EN NASCAR SERIES DE BOWMAN DANS LA 1ére COURSE DE POCONO

Alex Bowman est un homme heureux et chanceux car s’il triomphe à l’arrivée de la 1ére des deux courses de Pocono, il le doit à la crevaison de son pneu avant gauche de Kyle Larson au cours du dernier tour, incident qui lui offre la victoire dans cette manche à Pocono en NASCAR Cup Series.

Kyle Larson devait surement estimer avoir fait le plus dur en s’emparant du commandement de la course à trois tours du damier, mais c’était hélas our lui sans compter sur une crevaison survenue dans le dernier virage et qui naturellement lui a fait perdre cette course qu’il pensait gagner…

C’est donc finalement… Alex Bowman qui l’emporte et poursuit l’incroyable série de succès consécutifs pour le Team Hendrick Motorsports avec six victoires d’affilée !!!

Et pourtant l’infortuné Kyle Larson aurait bien pu devenir le quinzième pilote de l’histoire de cette série NASCAR à remporter quatre courses consécutive mais le sort et le destin aussi en ont décidé autrement …

Alex Bowman qui précisait après cet inattendu triomphe :

« Je déteste gagner dans ce genre de situation, mais c’est la vie. Nous avionsune superbe voiture. Tout le monde a fait de l’excellent travail. Je ne sais pas quoi dire. C’est toujours sympa de revenir en Pennsylvanie et de gagner. »

Alex Bowman, triomphe pour la troisième fois de la saison après ses succs décroché auparavant à Richmond et à Dover et il précède finalement Kyle Busch sous le drapeau à damieret William Byron qui finit lui à la troisième place devant Denny Hamlin et Ryan Blaney eux aussi classés dans le Top 5.

Kurt Busch, Joey Logano, Kevin Harvick, Kyle Larson et Brad Keselowski complétant, eux, le Top 10.

Grace à sa quatrième place sous le drapeau à damier, Denny Hamlin met fin à une série de six courses sans Top 5 !

A la suite des soucis de Kyle Larson dans le dernier tour, Denny Hamlin conserve le leadership au classement provisoire de la Nascar Séries 2021, mais il ne compte plus que sept petits points d’avance sur le pilote actuellement le plus victorieux en 2021.

Peter GRISWOLD

