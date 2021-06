VAINQUEUR AU KENYA OGIER FILE VERS SON… 8eme TITRE MONDIAL

Le multiple Champion du monde en titre déjà 7 fois sacré et actuellement leader du Championnat WRC 2021, le Français Sebastien Ogier en triomphant ce dimanche a l’arrivée du Safari Kenya a pris une sérieuse option sur son huitième titre!

En effet ses principaux adversaires ont tous été victimes de problèmes son propre équipier chez Toyota, le Gallois Elfyn Evans son dauphin actuel au classement provisoire mais aussi les deux pilotes Hyundai, le Belge Thierry Neuville et l’Estonien Ott Tanak !

Du coup Ogier déjà solide leader avec un avantage considérable et victorieux ce dimanche 27 juin fait une formidable opération au Championnat où il caracole en tête possèdent désormais 133 points soit 34 d’avance sur le second Elfyn Evans qui en compte 99 et 56 sur le troisième Neuville avec 77 points !

Au volant de sa Toyota il s’est imposé ce jour au Kenya ce qui constitue son quatrième succès cette saison en six rallyes disputés !!!

Le Champion Français l’emporte en précédant dabs l’ordre un autre de ses équipiers le Japonais Takamoto Katsuta et l’Estonien Ott Tanak premier des pilotes Hyundai.

Le jeune Français Adrien Fourmaux qui pilote l’une des Ford Fiesta WRC du Team M Sport se classant à une excellente quatrième place, son meilleur résultat en Championnat du monde des rallyes WRC

Ogier qui expliquait:

“C’était un soulagement d’être à l’arrivée pour être honnête. Ladernière spéciale était très difficile. Les conditions étaient très meubles et vous n’étiez jamais vraiment sûr des conditions que vous alliez avoir avec des pierres dans la trajectoires ou non. Je n’ai clairement pas attaqué sur ce chrono. Je voulais juste le finir. C’était un week-end tellement fou. Tout le monde a prédit que ce serait un week-end divertissant et cela a vraiment été le cas. Tant de choses se sont passées. Tout d’abord, nous avons eu des problèmes assez tôt dans la course. Ensuite, à partir de ce moment, nous avons fait un excellent travail et avons continué à attaquer tout le temps et à nous rapprocher de la tête. Je m’attendais à me rapprocher du podium mais je ne m’attendais pas à gagner ce rallye

LE CLASSEMENT FINAL DU SAFARI KENYA

1 – Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris) en 3h18’113

2 – Katsuta-Barritt (Toyota Yaris) – 21″8

3 – Tanak-Jarveoja (Hyundai i20) – 1’09″5

4 – Fourmaux-Jamoul (Ford Fiesta) – 1’44″7

5 – Greensmith-Patterson (Ford Fiesta) – 1’54″6

6 – Rovanpera-Halttunen (Toyota Yaris) – 10’53″4

7 – Rai-Sturrock (VW Polo WRC2) – 29’26″4

8 – Patel-Khan (Ford Fiesta WRC2) – 33’30″4

9 – Tundo-Jessop (VW Polo WRC2) – 36’40″7

10 – Evans-Martin (Toyota Yaris) – 49’22″7

11 – Bertelli-Scattolin (Ford Fiesta) – 50’17″0

12 – Sordo-Rozada (Hyundai i20) – 1h08’19″2

13 – Chana-Chana (Mitsubishi Lancer Evo X) – 1h10’11″5

14 – Chatthe-Fourie (Mitsubishi Lancer Evo X) – 1h11’44″2

15 – Wahome-Okundi (Ford Fiesta WRC2) – 1h18’41″2

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU WRC

1.Ogier : 133 points – 2.Evans 99 – 3.Neuville : 77 – 4.Tanak : 69 – 5.Katsuta : 66 – 6.Rovanpera : 56 – 7.Fourmaux :32- 8.Greensmith 32; 9.Sordo 31; 10.Breen 24.