PIKE ‘S PEAK. SUCCÈS DE ROBIN SHUTE MAIS ROMAIN DUMAS GAGNE SA CLASSE

Ce week end se déroulait la traditionnelle course de cote de Pikes Peak située au cœur du Colorado. La plus célèbre des ascensions, la fameuse course appelée aussi ‘ la course vers les nuages ‘

Malheureusement cette année, Pikes Peak a été très sérieusement perturbée en raison des conditions météo, avec … une énorme surprise et l’apparition de la neige au sommet !

Au final, c’est le pilote Britannique Robin Shute qui triomphe et s’impose au classement général et pour la deuxième fois, toutes catégories avec un chrono de 5’55.246.

Mais l’ancien vainqueur au scratch, le Français Romain Dumas termine lui à la seconde position en 6’31 .914, gagnant sa catégorie, celle du Time Attack 1.

Au volant d’une Porsche 911 datant de 2019, il l’emporte en devançant de 5 secondes la Bentley d’un autre ancien vainqueur, le Néo-Zélandais Rhys Millen.

A l’arrivée de sa montée Romain Dumas confiait :

« On s’attendait à une météo capricieuse, et bien l’édition 2021 de la Pikes Peak International Hill Climb restera particulière puisque la montée a été réduite à cause de la neige. Victoire en Time Attack 1 et deuxième place au général, on ne pouvait pas faire mieux donc mission accomplie.»

Et il concluait :

« Je suis content d’apporter ce succès à la 911 GT2 RS Clubsport et Champion Porsche. C’est un résultat sympa pour Porsche et pour le team, et cela conclut d’une belle manière une bonne semaine de travail. Merci à Michelin pour le soutien dans ces conditions. C’était top d’avoir de nombreux spectateurs sur la course et malgré la météo. Merci!!»

François LEROUX

Photos : TEAM