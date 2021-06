MOTOAMERICA AU CIRCUIT « THE RIDGE » : BAZ FINIT QUATRE ET DEUX

Il a fait une chaleur de dingue, plus de 45 degrés (centigrades) mais cela n’a pas gêné le héros du Superbike US Jack Gagne. Il a évidemment douté quand il a vu le frenchie rookie Loris Baz lui piquer la première pole, il a réagi en prenant la deuxième et les courses de 17 tours chacune ont alors eu lieu.

Dans la première, Loris Baz a terminé quatre, et deux dans la deuxième manche du week end ce qui n’est pas mal pour le débutant qu’il est mais le problème est qu’à deux reprises de plus, Gagne a tout gagné…

Et donc Loris a beau être sixième ce qui est carrément bien pour une première année, mais Gagne, à une exception près lors de la première course de l’année où il n’a pas marqué de points (on dit DNF, Did Not Finish) a gagné tout le reste, c’est-à-dire sept victoires d’affilée.

Il est évidemment en tête de la discipline, avec 175 points.

Loris Baz est six au général avec 82 points et donc 93 de retard sur le leader.

Loris Baz qui avait déclaré à l’issue de la première manche: « Quatrième à l’arrivé avec une problème sur mon pneu arrière. Je suis heureux d’avoir réussi à ne pas tomber. Je suis déçu mais prêt à repartir au combat. j’ai un rythme très soutenu depuis jeudi donc je suis confiant sur ce que je pourrai faire demain, je sais que j’ai le rythme pour gagner. »

Il reste cinq courses de deux manches chacune, il est donc mathématiquement possible de combler ce retard mais cela supposerait que d’un coup, Gagne fasse DNF sur DNF.

Loris est à sept points de la cinquième place, ça c’est jouable.

Il est à 26 points de la quatrième place et le podium final est pour l’instant à 41 points, c’est difficilement faisable mais ce peut-être un objectif à accrocher avec les dents.

Prochaine course à Monterey en Californie, sur le circuit cultissime de Laguna Seca, du 9 au 11 juillet.

Good luck Loris…

Jean Louis Bernardelli

Photos DR

Classement général MOTOAMERICA 2021 après « The Ridge »

http://www.motoamericaregistration.com/Results/2021/RIDGE/21_6_RIDGE_SBK_R2_points.pdf