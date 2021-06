GUANYU ZHOU FERA SES DÉBUTS EN FORMULE 1 AVEC ALPINE AU GRAND PRIX D’AUTRICHE

L’équipe Alpine F1 annonce ce lundi 28 juin 2021, la première participation de son pilote Chinois, membre de l’Alpine Academy, Guanyu Zhou, à une séance officielle d’essais en Formule 1, ce week-end au Grand Prix d’Autriche 2021.

Pilote d’essais de l’équipe et membre de l’Alpine Academy depuis 2019, Zhou disputera les premiers essais libres d’une heure au volant de l’A521 de Fernando Alonso.

Zhou a rejoint l’Academy début 2019 après trois campagnes en Championnat d’Europe de Formule 3. Fort de cinq podiums, il a ensuite remporté le titre de meilleur rookie dès sa première saison en Championnat de Formule 2 en 2019.

L’année suivante, Zhou a signé sa première victoire en Formule 2 à l’occasion de la course sprint de Sotchi pour devenir le premier pilote issu de Chine continentale à gagner une course internationale en monoplace.

Sixième en 2020, le Chinois désormais âgé de vingt-deux ans est actuellement en tête du classement général après deux succès à Bahreïn et Monaco ainsi que deux autres podiums sur les trois premiers rendez-vous du calendrier.

Zhou sera le premier pilote Chinois depuis huit ans à participer à un week-end de F1. En 2019, il avait également été le premier ressortissant Chinois à se produire dans son pays avec la F1 Renault E20 à Xintiandi, le quartier de la mode de sa ville natale, Shanghai.

Guanyu Zhou confie : « Disputer les EL1 d’un Grand Prix de Formule 1 est un rêve qui devient réalité et un pas de plus vers mon objectif ultime de pilote de F1. Ce sera vraiment spécial. Je vais me préparer autant que possible tout en m’assurant d’atteindre tous les objectifs et plans fixés par l’équipe. Il n’y a pas eu beaucoup de pilotes chinois en Formule 1, donc il y aura probablement beaucoup de fierté au moment de prendre le volant. Ce sera d’autant plus particulier en pilotant la voiture de Fernando, dont la carrière m’a inspiré plus jeune. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli jusqu’ici et je suis extrêmement reconnaissant envers les nombreuses personnes m’ayant soutenu. Mon but est de maximiser cette opportunité et j’ai vraiment hâte d’y être. »

Laurent Rossi, CEO d’Alpine précise : « Entrer en F1 est un défi incroyablement difficile pour les jeunes pilotes et nous sommes fiers de soutenir les futurs talents dans leur aventure. Dans son rôle de pilote d’essais, Guanyu a participé à des séances de tests et d’autres au simulateur, donc sa participation aux essais libres avec la voiture actuelle représente une étape logique et importante pour l’un des plus grands espoirs de l’Academy. Cette expérience l’aidera grandement dans sa progression constante vers son objectif ultime qui est d’obtenir un volant en F1.

GUANYU ZHU A PILOTÉ L’ALPINE F1 LES 25 ET 26 MAI A SILVERSTONE

Mia Sharizman, directeur de l’Alpine Academy indique : « Je suis ravi de voir le développement et les progrès de Zhou de son entrée dans l’Academy en 2019 jusqu’à ses premiers essais libres officiels ce week-end au Grand Prix d’Autriche en Formule 1. C’était un processus long, mais extrêmement gratifiant avec Zhou, qui a redoublé d’efforts en coulisses pour arriver à ce moment de sa carrière. Le fait qu’il mène actuellement le Championnat FIA de Formule 2 démontre son travail acharné et son dévouement et nous sommes tous impatients de le voir au volant d’une F1 ce week-end. »

Rappelons et précisons que Guanyu Zhu a déjà piloté l’Alpine F1 en essai privé tout récemment à Silverstone

François LEROUX

Photos : TEAM